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綠葉王對抗漸凍人症7年 不敵病魔過世享壽69歲

港星吳博君早年常在港劇飾演綠葉角色（左），家屬證實已於7月2日過世。（香港星島日報）港星吳博君早年常在港劇飾演綠葉角色（左），家屬證實已於7月2日過世。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港TVB前藝人吳博君曾是台內有名的「綠葉王」，演出過多部經典戲劇。2018年罹患罕見疾病漸凍人症，行動不便生活大受影響，全靠太太照顧，近來因病情嚴重，最終不敵病魔，今（15）傳出病逝噩耗，享壽69歲。死訊經過家屬透過「有艇搭慈善基金會」代為向外界宣布。

吳博君遺孀表示，吳博君於7月2日辭世，告別式已在昨（14）日完成。吳博君曾在40歲時從事紙紮行業、麵包師傅等工作，離開電視台後，也曾經當過清潔工，證實罹患漸凍症後病情每況愈下，讓他再也無法做自己喜歡的事。

香港「綠葉王」吳博君因罹患漸凍人症過世，享壽69歲。（翻攝自臉書）香港「綠葉王」吳博君因罹患漸凍人症過世，享壽69歲。（翻攝自臉書）

吳博君晚年生活起居由妻子負責，由於醫藥費龐大，熱心公益的香港資深女星「好姨」薛家燕亦曾捐款約12萬台幣，男星張家輝也曾捐款6位數，希望幫助吳博君解決燃眉之急。「有艇搭慈善基金會」也長期替吳博君發起募款活動，許多藝人朋友都曾多次到醫院探望吳博君，讓他非常感動。

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