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娛樂 最新消息

江祖平遭嗆「裝病辭演」八點檔 《願望》老公黃少祺鬆口曝真相

黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、林萱瑜、羅巧倫、何依霈、華千涵、陳謙文、李睿紳、龍語申、林佑星出席三立電視願望粉絲見面會。（記者王文麟攝）黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、林萱瑜、羅巧倫、何依霈、華千涵、陳謙文、李睿紳、龍語申、林佑星出席三立電視願望粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／新北報導〕江祖平在三立八點檔《願望》飾演反派，劇中因車禍爆炸消失，她近日在社群自曝「暫離劇組」，不滿被造謠是故意裝病不演。同劇的黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、林佑星等人今（9日）粉絲見面會，被問江祖平是否會回歸，飾演老公的黃少祺鬆口：「我覺得會啦！」但不知編劇不知會用哪種形式。

相關新聞：江祖平遭瞎傳裝病不演 反嗆給自己一點尊嚴

江祖平在《願望》中飾演的角色因車禍爆炸消失，近日在社群自曝「暫離劇組」。（三立提供）江祖平在《願望》中飾演的角色因車禍爆炸消失，近日在社群自曝「暫離劇組」。（三立提供）

江祖平日前發文怒嗆劇組某女星：「不要因為我本人一直當宅女，這位某某就能代我發言，然後某某自己不喜歡誰誰誰，不要用我的名義去逞口舌之快。」談起劇中「老婆」的狀況，黃少祺說：「大家也都有關心她的身體狀況，她跟我們都很好。但實際狀況不清楚，知道她現在就是休息閉關中。」透露兩人在農曆春節有聯繫，「都還OK！」

黃少祺在劇中飾演老公。（記者王文麟攝）黃少祺在劇中飾演老公。（記者王文麟攝）

黃少祺先前去骨科看診，遇見一位正在用平板看《願望》的大姐，他笑說：「我滿想跟她打招呼的，我覺得她很可愛！」加上這位大姐入神看了20分鐘，「她很專心在看，我就不想吵她。」

談及看骨科，黃少祺透露腰部有挫傷舊疾，是因過去拍武打戲所致，照了X光片後，發現骨頭沒有移位，情況不算太嚴重，一旁的江宏恩調侃：「不是跟年紀有關？」江宏恩熱愛騎單車，他自招膝蓋也是會受傷，笑說老婆受他影響，從不會騎單車，到現在夫妻可以一起參加體人三項，「所以她現在跟我一樣膝蓋也不好。」

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