前夫鄒森85歲辭世！夏台鳳10年送走「鄒少官4至親」悲訴曾想一走了之

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人鄒森29日在美國洛杉磯安詳辭世享壽85歲，前妻夏台鳳今（31日）中午自製作人張光斗口中輾轉得知噩耗，她感慨「祈願他一路好走。」夏台鳳2015年面臨獨子鄒少官肺癌過世，隔年哥哥、婆婆更在同一天撒手人寰，當時她坦言自己一度憂鬱絕望，甚至曾想要一走了之；如今鄒森辭世，讓夏台鳳又一次面對人生的無情告別。

夏台鳳（右起）陸續面臨獨子鄒少官、前夫鄒森的離世噩耗。（本報組合資料照）

夏台鳳這10年來陸續訣別肺癌過世的獨子鄒少官，在同一天辭世的哥哥與婆婆，她2019年受訪時哽咽說道，「這幾年發生這麼多生離死別，我一度憂鬱絕望，也曾想要一走了之。」所幸最終挺了過來，並將悲傷埋在心底，靠著自我調適一步步度過低潮，她也曾悲訴在鄒少官過世後，自己很需要有人陪伴在身旁。

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「但那時婆婆年紀也大了，老公要陪她，我不能因為我的悲傷耽誤他的孝順，因為錯過就沒有機會了。」夏台鳳選擇獨自承受哀痛，白天時努力與朋友談笑，但夜晚獨自走在街頭仰望星空，只能向星星傾訴無盡的思念與傷痛，「我不想把痛苦加諸在別人身上，只能告訴自己要堅強。」如今再度面對人生課題，令人大感唏噓。

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