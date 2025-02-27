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江祖平遭瞎傳裝病不演 反嗆給自己一點尊嚴

江祖平在三立台灣台8點檔《願望》飾演反派「麗紅」，演技精湛。（翻攝自江祖平IG）江祖平在三立台灣台8點檔《願望》飾演反派「麗紅」，演技精湛。（翻攝自江祖平IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星江祖平在三立台灣台8點檔《願望》飾演反派「麗紅」，戲裡為愛壞事做盡，精湛演技讓觀眾又愛又恨，今（27）日凌晨4時發文透露自己「暫時」離開劇組，沒想到竟被傳故意裝病不演，對此，她隔空向造謠者喊話：「不會有人相信妳啦，請給自己一點尊嚴。」

江祖平一開始霸喊：「經過今天……我覺得我很棒。」錯愕已「暫時」離開劇組，為何還出現兩三種說法，稱她「故意辭演」、「裝病不演」，她說：「都是我本人不知道的呀？」無奈喊話:「不要亂說話，更不要因為我本人一直當宅女，這位某某就能代我發言。」

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發文中，江祖平表示「某某」不但擅自代表她發言，還以她名義放話，「某某自己不喜歡誰誰誰，不要用我的名義去逞口舌之快，因為這些戰友都知道我的個性，不會有人相信妳啦，請給自己一點尊嚴。」

江祖平最後說：「妳自己知道就不要讓我@妳了。」流露出對於謠言及不實指控的無奈與不悅。

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