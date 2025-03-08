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Energy大馬攻頂黑風洞 Toro揹牛奶爬272層階梯結果糗了

Energy大馬攻頂黑風洞 Toro揹牛奶爬272層階梯結果糗了Energy合體造訪黑風洞。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy下月將在馬來西亞舉辦「一觸即發」演唱會，近來到大馬宣傳，特地前往雙峰塔、茨廠街、鬼仔巷、黑風洞等景點，他們在現場嗨跳十六蹲，就連路過的歐美遊客都很有興趣，紛紛要求合照。

許久未到馬來西亞的Energy走訪當地景點，壯闊的自然景觀與熱鬧的人文街區映入眼簾，美麗又繽紛的馬來西亞，讓他們感受到滿滿的熱情，一路上驚呼連連。

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Energy造訪印度教聖地「黑風洞」時，一行人需先登上272層的彩虹階梯，才能進入洞穴內的神廟祈福，他們也透過這次的階梯挑戰體能。

Energy大馬攻頂黑風洞 Toro揹牛奶爬272層階梯結果糗了Energy額頭點聖灰祈福，希望4月5日大馬演唱會順利。（相信音樂提供）

在當地信仰中，信徒會準備牛奶作為供品，並將其頂在頭上或肩上運送至神廟表示供奉及感謝，Toro也決定揹著團長牛奶爬上階梯，沒想到三五步就踉蹌不穩，連忙解釋：「揹牛奶是個儀式，不是爬完全部！」

最終Energy的體力也通過考驗，臉不紅氣不喘地登頂進入神廟參觀，也一起祈求演唱會順利，並在額頭點上聖灰，象徵得到祝福。而當他們在洞穴內16蹲時，不只粉絲在一旁熱情助陣，路過的許多觀光客也都好奇佇足。

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