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掰了Yuma！Ryu離婚「扶正小三畫家」 公開戀情接吻放閃

Ryu（右）與婚外情對象中國女畫家公開戀情。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）Ryu（右）與婚外情對象中國女畫家公開戀情。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「RyuuuTV」由大馬籍「Ryu」與曾至台灣留學的日本籍「Yuma」共同經營，2人此前雙雙婚內出軌搞不倫最終離婚。如今，Ryu與當時的出軌對象「中國女畫家」修成正果，在社群上釋出放閃畫面公開戀情。

相關新聞：去年12月提交離婚申請 Ryu、Yuma確定切了

「我是碩士啦！」中國女畫家今釋出在日本校園裡開心持著畢業證書的美照，同框的還有陪在身旁的Ryu，她因此深感動容地說，「謝謝你陪我畢業。」不僅如此，她更釋出多張與Ryu甜蜜貼臉、親密接吻的幸福合照，大方公開2人的戀情。

Ryu在日本陪伴中國女畫家直至碩士畢業。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）Ryu在日本陪伴中國女畫家直至碩士畢業。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

事實上，Ryu去年11月爆出婚外情醜聞後，當時中國女畫家縱使背負小三罵名也要護愛，更多次對外發聲直指Yuma才是最先背叛的那一方，並供出劈腿的對象就是同為YouTuber的日本籍Tommy，最終讓整起事件的輿論風向大逆轉。

爾後，Ryu才出面坦承是在得知Yuma外遇後開始頻繁到東京與朋友聚會，因緣際會下認識了這位中國籍女畫家，雖然最初約定不越界，但還是未能抗拒情感的發展，同時也強調一切錯誤的源頭是自己，是女畫家替他找回自信與尊嚴。

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