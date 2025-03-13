總統賴清德說話了 盤點台灣藝人吃台灣米損國家利益

（左起）楊丞琳、郭品超、侯佩岑等藝人每每都會跟隨中國腳步轉發官媒文章。（本報合成圖，資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日多位台灣藝人配合轉發中國官媒「央視」指稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」社群貼文，引起總統賴清德注意，今（13）更在國安會議中特別宣布強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。過去提到舔中藝人很多人會聯想到黃安、劉樂妍之流，其實還有許多藝人曾經轉發中國官媒言論，傷害台灣國家利益、人民的情感，究竟有哪些人？盤點一下過去那些舔中藝人的行為。

歌手張韶涵長期在中國發展事業，中國官媒要藝人表態時，總不落人後。（翻攝自IG）

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林瑞陽（左）、張庭夫妻在中國經營美容事業。（翻攝自微博）

先前中國外長王毅被問到台灣主權，表示「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，官媒央視也立即製圖「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」藝人侯佩岑第一個轉發，之後大批藝人包含張韶涵、楊丞琳、趙又廷、林瑞陽、方芳等人都跟上腳步轉發。

曾有「台灣第一名模」之稱的林志玲在中國建國75週年時準時祝賀，令人詫異。（本報資料照，記者羅沛德攝）

2024年10月1日中國建國滿75週年，藝人林志玲整點一到就準時轉發中國官媒愛國文，當時引起社會熱議，接著歐陽娜娜、歐陽娣娣姊妹倆迅速跟上腳步，隨後王心凌、吳奇隆、陳妍希、伊能靜、侯佩岑、陳喬恩、潘瑋柏、陳立農、吳慷仁、焦恩俊、郭品超、王耀慶、張庭、陳志朋、陳德容等共28位台灣藝人皆進行表態。

吳慷仁以電影《富都青年》拿下金馬影帝，轉頭卻祝賀中國生日快樂。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

其中吳慷仁才憑著電影《富都青年》拿下金馬影帝，又憑電視劇《有生之年》六度角逐金鐘獎戲劇節目男主角，卻因與中國經紀公司簽約，也跟隨其他舔中藝人腳步發文慶祝中國建國滿75週年，格外令人寒心。

總統賴清德召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）

總統賴清德就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，明確回應媒體：我們很清楚，台灣藝人在中國發展事業，在中國壓力下的確有不容易的地方，但我們也希望在中國發展事業的藝人，能夠尊重國家利益，尊重這塊土地上人民的感情，並珍惜這塊土地曾經生養他們，讓他們具備現在的表演專業，一定要共同珍惜國家、這塊土地，珍惜我們生活的民主自由的方式。針對台灣藝人配合中國轉發「中國台灣」貼文的行為，陸委會將依「兩岸人民關係條例」查處。

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