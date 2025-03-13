抵制家寧商品 他開第一槍結束合作

「Andy老師」控訴前女友家寧（右）及其母親奪走他苦心經營多年頻道，引發輿論撻伐。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級」近日爆發奪權事件，「Andy老師」控訴前女友家寧及其母親奪走他苦心經營多年頻道，引發輿論沸騰，不少人怒吼要抵制家寧業配商品。

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有網友今（13）日發文列舉家寧業配品牌，被發現保養品牌DR.WU已悄悄下架臉書、IG關於家寧相關發文，據了解，廠商表示已在去年結束雙方暫時性合作，算是在爆出奪權事件開出第一槍。

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Andy老師和家寧分手後撕破臉，他在影片中指控家寧一家人8大罪狀，包含10年間每月只領固定薪資、無法查公司帳目、不能登入眾量級社群、股權分配不公、被革除董事一職同時簽署保密協議、被告知是借名登記公司、眾量級商標遭家寧媽媽用個人名義申請、分手後被斷金援等等，讓Andy感慨10年來心血付諸流水，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

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