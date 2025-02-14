Energy星馬簽票會人潮爆滿 掀現象級轟動

Energy在吉隆坡舉辦「一觸即發」簽票會，吸引6千粉絲擠爆現場。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy暌違22年復出後，「一觸即發」演唱會走過台北、高雄、新加坡、上海，4月5日更將插旗馬來西亞，日前他們前往吉隆坡舉行唯一簽票會，6千名粉絲擠爆購物中心，盛況空前的人潮讓主辦單位直呼突破紀錄。

Energy馬來西亞舉辦簽票會，入境隨俗大拋柑橘娃娃與粉絲牽起一輩子緣分。（相信音樂提供）

Energy再次回歸後，更加珍惜與歌迷相見的機會，在台北、新加坡、馬來西亞都舉行了簽票會，現場引來數千名歌迷共襄盛舉，新加坡、馬來西亞場更是雙雙突破場地的人數紀錄，所到之處皆帶來現象級轟動。

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簽票會上，Energy除與粉絲近距離互動簽票，也帶來《某年某月某一天》、《分合》掀起回憶殺，當天適逢元宵節前夕，Energy邀請醒獅團一起大跳《星期五晚上》，帶來氣勢滿滿的16蹲。

馬來西亞華人有「元宵拋柑，覓得良緣」的傳統習俗，透過拋柑橘，讓單身的男女找到命中註定的另一半，Energy也要與粉絲們牽起一輩子的緣分，每人準備了6顆柑橘娃娃，將娃娃送給台下歌迷，更與大家互動玩遊戲撈紅包，相當寵粉。

簽票會前，Energy抽空挑戰吃「貓山王榴槤」，坤達、書偉吃得津津有味，牛奶、Toro、阿弟也鼓起勇氣嘗試，牛奶說：「第一口有點嚇到，但吃了第二口感覺口感不錯，像很濃的奶油。」Toro吃了一口後雖然被氣味震懾住，仍多吃好幾口，隔天起床滿嘴都是榴槤味，「這次的榴槤初體驗讓我此生難忘。」「一觸即發」巡演馬來西亞站票券已開賣。

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