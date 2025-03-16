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（影）鍾明軒崩潰 認被壓力擊垮每天哭需要「離開」

鍾明軒明確表示自己現在感到很痛苦。（翻攝自YouTube）鍾明軒明確表示自己現在感到很痛苦。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber鍾明軒自從被網紅八炯指「拿錢辦事」之後，不斷發片解釋自己沒拿錢，今（16）日他發布新片，表示自己身心俱疲，近期挫折一波接一波，他真的很痛苦，決定出門散散心。

原本自稱「國際美人」的鍾明軒自從到中國遊歷之後，網友紛紛開始改喚他「中華美人」，日前他正式宣布與經紀公司提前解約，強調自己的工作室完全獨立。沒了經紀合約壓力，但鍾明軒卻在今天的影片說自己壓力山大，令他身心俱疲的原因是朋友封鎖他、粉絲轉黑，獨自面對幕前、幕後工作，讓他感到非常痛苦。

YouTuber鍾明軒表示自己現在很辛苦。（翻攝自YouTube）YouTuber鍾明軒表示自己現在很辛苦。（翻攝自YouTube）

「好痛苦！我老實跟大家說，我幾乎每天在家裡都在哭。」鍾明軒說自己真的快發瘋了！由於感到快被壓力擊垮，他決定「離開」，自嘲「或許也可以稱之為逃難」鍾明軒說自己必須暫時逃離熟悉的土地，到一個陌生的新地方，才能感覺重生。

鍾明軒說他無法感受到快樂，現在的他很「痛苦」，他決定到澳洲的布里斯本鬆一下。

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