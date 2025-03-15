晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧媽聲明破綻百出！律師揭「5大敗筆」嘆：快找Andy和解

Andy（左）與前女友張家寧（右）及其母親徹底撕破臉。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）Andy（左）與前女友張家寧（右）及其母親徹底撕破臉。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy日前釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及張媽媽，同時列出8大罪狀指控，苦心經營10年的心血遭奪走；家寧公司群海娛樂也打破沉默發出6點聲明反咬Andy。不過，這份聲明看在律師陳哲瑋律師眼裡，其實存在著5處敗筆嘆，「面子裡子都想要...」

相關新聞：（影）家寧回應了！列6點聲明反咬Andy：報酬金額指控不符

針對家寧母親昨（14日）晚發出的群海娛樂股份有限公司聲明，律師陳哲瑋列出犯了5大錯誤，包含1、應該要把「公司經營」跟「藝人表演」拆開，而非左右其詞稱年紀尚輕、因投資失利而幫忙保障管理等，這樣只會讓人覺得公司是「人治」，且管理至今的錢也沒有看到要還給Andy的意思。

2、若要稱Andy有同意領取固定薪資，且領有獎金加給等等，應該直接貼出來書面資料，至少可以讓風評跟形象平衡一點。

3、扯頻道管理權又含糊其詞說不清不楚所有權應歸誰，就像羅時豐的案件，頻道歸屬權雖然有爭議但所有權仍算清楚，「家寧媽如果要爭頻道管理權是公司所有，應該要提出證明，而非指控Andy擅自改受益人；況且人家2024年10月才改，頻道也是他跟家寧創的，頻道也不是公司所有的，也給你公司賺好幾十年了，人家改也只是剛好而已。」

4、車子還要強調「歸為公司車使用」，Andy已沒要繼續待在該公司，群海娛樂卻還發聲明告訴大家「我要吃你車子喔」，那請問寫這個聲明的意義在哪？

5、恐嚇保留法律追訴權，但聲明書卻連律師具名都沒有，只會讓社會覺得是不是沒有律師敢幫這封聲明背書。

至於家寧母親具體應如何處理，陳哲瑋提供2種選項，其一是強調家寧也是領固定薪資，把公司定性提高一個階層、定性為類似經紀公司的角色，而家寧跟Andy都只是旗下藝人，並且提供2人領取薪資的紀錄，同時針對Andy重傷公司形象的言論，提出終止僱傭關係或終止契約、妨害名譽告訴、侵權行為訴訟等等。

選項二，陳哲瑋則建議群海娛樂趕緊找Andy和解，共同在愚人節釋出世紀大和解的影片，不過，「說整人大成功，應該沒有人相信。」同時，陳哲瑋也直指家寧母親面子裡子都想要，導致發出一個不三不四的聲明，這才是沒有想清楚的後果。

對於不少律師針對該篇聲明嘲笑家寧母親使用「保留法律追訴權」有誤，陳哲瑋則表示自己可以理解，因民眾會寫「保留法律追訴權」的意思通常是「對於你的行為我很不滿，希望你停止或改善，不然我現在或將來有可能會告你，現在不告也只是時候未到。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中