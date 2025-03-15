家寧媽聲明破綻百出！律師揭「5大敗筆」嘆：快找Andy和解

Andy（左）與前女友張家寧（右）及其母親徹底撕破臉。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy日前釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及張媽媽，同時列出8大罪狀指控，苦心經營10年的心血遭奪走；家寧公司群海娛樂也打破沉默發出6點聲明反咬Andy。不過，這份聲明看在律師陳哲瑋律師眼裡，其實存在著5處敗筆嘆，「面子裡子都想要...」

相關新聞：（影）家寧回應了！列6點聲明反咬Andy：報酬金額指控不符

請繼續往下閱讀...

針對家寧母親昨（14日）晚發出的群海娛樂股份有限公司聲明，律師陳哲瑋列出犯了5大錯誤，包含1、應該要把「公司經營」跟「藝人表演」拆開，而非左右其詞稱年紀尚輕、因投資失利而幫忙保障管理等，這樣只會讓人覺得公司是「人治」，且管理至今的錢也沒有看到要還給Andy的意思。

2、若要稱Andy有同意領取固定薪資，且領有獎金加給等等，應該直接貼出來書面資料，至少可以讓風評跟形象平衡一點。

3、扯頻道管理權又含糊其詞說不清不楚所有權應歸誰，就像羅時豐的案件，頻道歸屬權雖然有爭議但所有權仍算清楚，「家寧媽如果要爭頻道管理權是公司所有，應該要提出證明，而非指控Andy擅自改受益人；況且人家2024年10月才改，頻道也是他跟家寧創的，頻道也不是公司所有的，也給你公司賺好幾十年了，人家改也只是剛好而已。」

4、車子還要強調「歸為公司車使用」，Andy已沒要繼續待在該公司，群海娛樂卻還發聲明告訴大家「我要吃你車子喔」，那請問寫這個聲明的意義在哪？

5、恐嚇保留法律追訴權，但聲明書卻連律師具名都沒有，只會讓社會覺得是不是沒有律師敢幫這封聲明背書。

至於家寧母親具體應如何處理，陳哲瑋提供2種選項，其一是強調家寧也是領固定薪資，把公司定性提高一個階層、定性為類似經紀公司的角色，而家寧跟Andy都只是旗下藝人，並且提供2人領取薪資的紀錄，同時針對Andy重傷公司形象的言論，提出終止僱傭關係或終止契約、妨害名譽告訴、侵權行為訴訟等等。

選項二，陳哲瑋則建議群海娛樂趕緊找Andy和解，共同在愚人節釋出世紀大和解的影片，不過，「說整人大成功，應該沒有人相信。」同時，陳哲瑋也直指家寧母親面子裡子都想要，導致發出一個不三不四的聲明，這才是沒有想清楚的後果。

對於不少律師針對該篇聲明嘲笑家寧母親使用「保留法律追訴權」有誤，陳哲瑋則表示自己可以理解，因民眾會寫「保留法律追訴權」的意思通常是「對於你的行為我很不滿，希望你停止或改善，不然我現在或將來有可能會告你，現在不告也只是時候未到。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法