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家寧聲明網友不買單！Andy火速反擊YT破2百萬訂閱 IG粉絲破百萬

家寧聲明網友不買單！Andy火速反擊YT破2百萬訂閱 IG粉絲破百萬昨（14）日家寧的公司「群海娛樂」發出6點聲明反咬，不過Andy也隨即於今晨發布影片進行反擊。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」成員Andy於11日痛訴，與前女友、昔日頻道夥伴張家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走。昨（14）日家寧的公司「群海娛樂」發出6點聲明反咬，不過Andy也隨即發布影片進行反擊。而在這項議題持續延燒下，Andy的個人YouTube頻道也迅速突破200萬訂閱，個人IG也突破百萬訂閱，今晨發出的反擊影片也在短短6小時就超過250萬觀看。

在這項議題持續延燒下，Andy的個人YouTube頻道也迅速突破200萬訂閱，個人IG也突破百萬訂閱，今晨發出的反擊影片也在短短6小時就超過240萬觀看。（圖擷自YouTube）在這項議題持續延燒下，Andy的個人YouTube頻道也迅速突破200萬訂閱，個人IG也突破百萬訂閱，今晨發出的反擊影片也在短短6小時就超過240萬觀看。（圖擷自YouTube）

日前Andy指控家寧奪走頻道經營權，並指控對方8大罪狀，在沉默數日後昨下午群海娛樂股份有限公司負責人曾淑惠（家寧母親）及家寧發布6點聲明反駁，宣稱都有給Andy固定的薪資，且透過績效獎金及其他收益分配獲得「相應報酬」，還指控去年10月後發現YouTube頻道收益帳戶已遭變更至Andy的帳戶，TikTok帳號也依然還綁定Andy的手機號碼，與Andy的說法相去甚遠。

群海娛樂公司的聲明稿發文被大批網友洗版，超過1.3萬則留言中可看到許多人質疑「一直在那邊本公司、本公司，明明你們一家人才是人頭」、「被爆出來現在才說以個人名義註冊商標此舉可能引發誤解」、「是全體股東會還是家族聚會」等。（圖擷自臉書）群海娛樂公司的聲明稿發文被大批網友洗版，超過1.3萬則留言中可看到許多人質疑「一直在那邊本公司、本公司，明明你們一家人才是人頭」、「被爆出來現在才說以個人名義註冊商標此舉可能引發誤解」、「是全體股東會還是家族聚會」等。（圖擷自臉書）

不過在家寧與其家人發出聲明7小時後，Andy也隨即發布反擊影片，除了澄清更改頻道營收地址的目的，只是為了讓頻道恢復盈利，而這件事家寧也知情；Andy也指出，頻道經營至今，營收粗估至少超過1億元，遠超過他的固定薪資，而實際上他總共只拿到695萬元，等於拿不到總營收7%，他也說每一筆款項都有憑有據。

Andy的反擊影片發布後也隨即引來大批網友觀看，截至今上午7點觀看數已超過252萬，日前發布的8大指控也已超過937萬次觀看，他的個人YT頻道訂閱繼13日突破百萬訂閱後，如今也再度突破200萬。至於他的IG粉絲也增加到超過103萬人。

在Andy的相關發文及影片底下都可看到大批網友力挺，反觀群海娛樂公司的聲明稿發文底下則是被大批網友洗版，超過1.3萬則留言中可看到許多人質疑「一直在那邊本公司、本公司，明明你們一家人才是人頭，硬是要用自己的社會經驗吸年輕人的血」、「被爆出來現在才說以個人名義註冊商標此舉可能引發誤解，妳一個當會計的人最好在當下會不知道，此聲明稿更坐實一家人不老實之行為」、「叫你寫報告 不是把題目再抄一遍」、「這是一個員工把老闆開除的故事」、「所以張媽媽憑什麼拿50%？」、「是全體股東會還是家族聚會」等。

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