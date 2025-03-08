方大同死訊曝光8天！薛凱琪終於發聲：感到非常抱歉

方大同在上月病逝，生前曾與他傳緋聞的薛凱琪沉寂多日終於發聲。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同在上月病逝，生前曾與他傳緋聞的薛凱琪沉寂多日終於發聲，她表示，「過去八天我感到非常抱歉，因為狀態問題，我和團隊不止一次商討想要推遲後續的工作。實際上，我們也確實取消了部分已經定好的行程，也謝謝所有合作夥伴的諒解，給我時間慢慢恢復。」

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43歲的薛凱琪坦言，沒想到會再一次需要被身邊所有愛她的親人、朋友鼓勵，「我本以為自己已經很堅強，但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達，最終還是選擇跟大家說出我的想法。」提到根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達她的悲傷以及讓她和大家釋懷。

薛凱琪坦承曾考慮取消已排定的演唱會，她也說道，「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。」

薛凱琪坦承曾考慮取消已排定的演唱會。（翻攝自IG）

薛凱琪最終決定把演唱會「光」的名字改成了「Let Me Love You——讓我愛你」，「因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光。希望大家在未來，不僅是在音樂里、在演唱會上、在見到我的時候，才得到你們要的光芒和能量。在生活中的每一個時刻、每一次相遇，都能迎接它的美。」透過長文訴說對方大同的思念。

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