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林志玲攜3歲兒現蹤！AKIRA溺愛狂拍 「滿臉驕傲藏不住」幸福爆棚

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲與小7歲放浪兄弟成員「AKIRA」黑澤良平結婚後育有1子，生活幸福又甜蜜羨煞眾人。然而，一家三口近日在新加坡旅遊時恰巧被網友野生捕獲，沒想到3歲兒子身高已達媽媽一半，乖巧又可愛，當時林志玲專心採買，AKIRA則滿臉驕傲在旁持手機猛拍妻兒，一家人的互動充滿愛意。

林志玲與AKIRA、3歲兒同遊新加坡。（組合照，翻攝自微博、臉書）林志玲與AKIRA、3歲兒同遊新加坡。（組合照，翻攝自微博、臉書）

有網友近日在新加坡遇見林志玲一家，透過照片可見她戴著黑色鴨舌帽、揹著大包包，正忙著在櫃台結帳，3歲兒子黏在旁邊撒嬌，看起來遺傳爸媽的神基因，鼻子高挺、萌度爆表。AKIRA則穿著白色背心搭配格紋襯衫，頭髮自然紮起，一臉驕傲幸福地拿著手機拍攝母子互動，畫面溫馨又有愛。此外，有其他網友表示，最近在當地的水上樂園也巧遇林志玲一家。

其實，AKIRA過去就曾在中國節目錄影時，特地打電話關心林志玲和孩子的狀況，展現對家庭的重視，還透露夫妻倆平常會寫情書傳情，遇到重要日子尤其少不了文字的溫度，林志玲貼心總能給他力量。回溯到2019年2人在「全臺吳氏大宗祠」舉辦婚前儀式，當時AKIRA深情對林志玲道出誓詞，「謝謝妳的愛情，謝謝妳相信我，我會讓妳成為全世界最幸福的人，I LOVE YOU。」如同誓言般說到做到，也印證2人婚後幸福甜蜜。

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