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娛樂 最新消息

昔上演「驚世三角戀」 周遊淚送前夫最後一程嘆：我們還是朋友

知名製作人周遊的前夫張育安上月底病逝，今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）知名製作人周遊的前夫張育安上月底病逝，今舉辦告別式。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人周遊的前夫張育安上月底病逝，享壽83歲，6日在台北第二殯儀館舉辦告別式，周遊下午1點多哀戚現身，透露與張育安還是好朋友，偶爾會打電話互開玩笑，她主要是關心前夫的病況，且前夫還讚他「越來越美」，對於外傳的喪葬費是由她包辦？周遊表示，都是兒子張志群在處理，自己只是暗中推動，「錢有什麼用，我不在乎，錢我看得很淡。」

周遊哀戚現身張育安告別式。（記者潘少棠攝）周遊哀戚現身張育安告別式。（記者潘少棠攝）

張育安是周遊第2任丈夫，當年因李朝永代班導戲，與周遊日久生情，上演「驚世三角戀」，後來周遊與張育安結束8年婚姻關係，並與李朝永結為連理。周遊在張育安告別式後受訪，提到老公李朝永未到場致意，是因為李朝永開車戴她來，人在車上等候。

憶起前夫，周遊不時以手拭淚。（記者潘少棠攝）憶起前夫，周遊不時以手拭淚。（記者潘少棠攝）

周遊說，張育安離婚後沒有再婚，兩人一直有保持聯繫，尤其這10幾年來一直有持續關心張育安的病情，「我們講話都很簡單，只是問候、問安，關心病情，我幫我兒子在照顧他，進醫院都有去看他，有時候他稍微好一點了，打電話來還會開玩笑，說我越來越美。」

憶起前夫，周遊不時以手拭淚。（記者潘少棠攝）憶起前夫，周遊不時以手拭淚。（記者潘少棠攝）

憶起前夫，周遊不時以手拭淚，並說得知張育安生病沒錢，她每個月固定給生活費、醫療費，每次都是李朝永去匯錢，且張育安住院時，她也會到醫院探望。張育安後來不肯裝假牙，只能吃飲爛的食物，周遊得知後，便親自燉牛肉、蹄膀，再請兒子張志群送去，「不只是幫他，也是幫我兒子，這就是人情嘛，我已經仁至義盡了」。

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