50歲「插畫界林志玲」長這樣 超不科學凍齡二八年華

「插畫界林志玲」珞棋轉戰樂壇。（音圓唱片提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕50歲的「插畫界林志玲」珞棋視覺年齡凍結在二八年華，她不只長相甜還才華橫溢，左手執畫筆、右手拿麥克風，正式以單曲《流星下的約定》甜蜜出道，讓網友直呼：「嗶嗶嗶，太犯規了！」

珞棋是網路知名插畫家，擅長以夢幻筆觸描繪人物與寵物，曾為出版社、遊戲公司繪製插圖，更受郵政總局禮聘，為郵局設計形象角色「郵政寶寶」，也曾擔任Corel Painter講師，深耕插畫圈多年。

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但她的藝術不只停留在畫布上，私下也熱愛唱歌，曾擔任婚禮歌手多年，因此被音圓唱片製作人黃建華簽入旗下，製作團隊大手筆向新加坡創作人邀歌，為她量身打造國語單曲《流星下的約定》。

《流星下的約定》是一首溫柔的抒情歌，MV畫面由珞棋親自參與構思，結合她擅長的構圖與色彩美學，呈現猶如畫中走出的夢幻場景。她表示：「我希望這首歌就像夜空中那顆最亮的星，在你想念某個人時陪伴你。」過去珞棋在YouTube頻道上傳翻唱王心凌《愛你》、《月光》等情歌，吸引眾多粉絲留言共鳴。

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