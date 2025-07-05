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娛樂 電影

蜘蛛人激戰黑寡婦！拍床戲太投入 竟沒聽到導演喊卡

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由二代「蜘蛛人」安德魯加菲爾德與二代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊攜手主演的催淚愛情電影《此刻的我們》從多倫多影展放映後好評如潮，被譽為「年度最純粹動人的愛情電影」，影評更一致盛讚劇情催淚動人，而男女主角深情又自然的互動火花令觀眾陶醉。

安德魯加菲爾德（右）和佛蘿倫絲普伊在《此刻的我們》互動超有愛。（CATCHPLAY+提供）安德魯加菲爾德（右）和佛蘿倫絲普伊在《此刻的我們》互動超有愛。（CATCHPLAY+提供）

安德魯受訪時多次大讚佛蘿倫絲是超棒的演員，讓他可以全心投入在戲裡兩人的愛情之中，甚至在拍攝一場火熱床戲時，因為太投入而沒聽見導演喊停，他笑說：「那場親密戲原本就設定會越來越激情，當下我們都很安心所以非常入戲，甚至有點過頭了，直到這場戲持續有點久，我們抬起頭才發現攝影機早就沒在拍，原來是我們沒聽到導演喊卡，當下真的超級尷尬。」

除了有趣的拍攝插曲，《此刻的我們》更以動人的劇情描繪了一對戀人從相識、相愛的熱戀過程，也拍出了一起迎接新生命的動人喜悅，以及面對死亡和失去的悲傷勇氣，這對戀人活在當下、珍惜彼此的相愛模樣更是笑淚交織、逼哭眾人。

安德魯加菲爾德（右）和佛蘿倫絲普伊在《此刻的我們》激情戲演得太投入，導演喊卡沒人理。（CATCHPLAY+提供）安德魯加菲爾德（右）和佛蘿倫絲普伊在《此刻的我們》激情戲演得太投入，導演喊卡沒人理。（CATCHPLAY+提供）

安德魯也分享在倫敦首映時，有一位觀眾泣不成聲、哭到片尾字幕跑完都還停不下來，最後覺得不好意思急忙道歉，他說：「我其實很開心這部片能讓她大聲哭出來，電影所傳達的愛與失去，是每個人都可能經歷過的，她根本不需要為此道歉。」

他更感性表示：「尤其是男性從小就被教育要堅強，但我們應該要允許自己釋放情緒，這沒什麼好丟臉的。我就愛這部片毫無保留地坦露真心，希望觀眾也能好好感受、想哭就好好哭一場吧。」

《此刻的我們》將於7月15日獨家在CATCHPLAY+影音平台上架。此外，CATCHPLAY+也推出2025夏季年中限定優惠，最低每人每月不到1元！ 即日起至 7月15 日， 一般訂閱12個月僅1699元，超值訂閱12個月更只要1999元，趁現在訂閱追劇看電影超划算！

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