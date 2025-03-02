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娛樂 最新消息

「緋聞男友」方大同殞落隔日 薛凱琪「落淚上工」疑早知噩耗

方大同（右）與緋聞女友薛凱琪傳出交往多年，兩人都不曾認愛。（資料照，記者胡舜翔攝）方大同（右）與緋聞女友薛凱琪傳出交往多年，兩人都不曾認愛。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同出道近20年，他在五光十色的演藝圈中卻是緋聞絕緣體，對於感情事超低調，與香港歌手薛凱琪緋聞傳了多年，從不曾公開認愛；昨天方大同的死訊曝光，至截稿前薛凱琪未有回應，卻悄悄把社群大頭貼、封面照全換成方大同創作的童書圖畫，令人看了鼻酸。

方大同在上月21日病逝，薛凱琪隔日照常上工，於音樂節上公開演出，她唱到歌曲《半路》時忍不住落淚，歌迷猜測當時她已知道噩耗。

當天薛凱琪在台上說：「只要我們還在，我們人生的路永遠是一半，沒有盡頭，我們得要相信，永遠有人在等我們，永遠有人在愛我們。」台下粉絲也狂喊加油為她打氣。

薛凱琪曾形容方大同是「神送給我的禮物」，過去她在節目上受訪，提到入行時深受情緒問題所擾，時常眼淚流不停，在人生最低潮時，就是方大同伸出援手救了她。

另外，方大同生前成立公司「賦音樂」，曾簽下王詩安替她打造專輯，昨天王詩安在IG發聲：「I love you always and forever.（我永遠愛你） 」情緒非常崩潰。

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