「緋聞男友」方大同殞落隔日 薛凱琪「落淚上工」疑早知噩耗

方大同(右)與緋聞女友薛凱琪傳出交往多年,兩人都不曾認愛。(資料照,記者胡舜翔攝)

〔記者陽昕翰/台北報導〕金曲歌王方大同出道近20年,他在五光十色的演藝圈中卻是緋聞絕緣體,對於感情事超低調,與香港歌手薛凱琪緋聞傳了多年,從不曾公開認愛;昨天方大同的死訊曝光,至截稿前薛凱琪未有回應,卻悄悄把社群大頭貼、封面照全換成方大同創作的童書圖畫,令人看了鼻酸。

方大同在上月21日病逝,薛凱琪隔日照常上工,於音樂節上公開演出,她唱到歌曲《半路》時忍不住落淚,歌迷猜測當時她已知道噩耗。

請繼續往下閱讀...

當天薛凱琪在台上說:「只要我們還在,我們人生的路永遠是一半,沒有盡頭,我們得要相信,永遠有人在等我們,永遠有人在愛我們。」台下粉絲也狂喊加油為她打氣。

薛凱琪曾形容方大同是「神送給我的禮物」,過去她在節目上受訪,提到入行時深受情緒問題所擾,時常眼淚流不停,在人生最低潮時,就是方大同伸出援手救了她。

另外,方大同生前成立公司「賦音樂」,曾簽下王詩安替她打造專輯,昨天王詩安在IG發聲:「I love you always and forever.(我永遠愛你) 」情緒非常崩潰。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法