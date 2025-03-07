陳沂踢鐵板！涉犯《著作權法》遭起訴 律師李怡貞嗆：該見骨我不留情

陳沂（右）2023年轉載李怡貞（左）臉書圖卡，今遭依涉犯《著作權法》起訴。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅陳沂以嗆辣性格時常針砭時事並在網路上評論開砲，因此也樹立了不少仇家，豈料她2023年轉載網紅律師李怡貞臉書粉專上的圖卡並調侃有錯別字遭提告，案經台北地檢署今（7日）偵查終結，依涉犯《著作權法》起訴陳沂。對此，李怡貞也撂下狠話「該處理的我從來不躲，該見骨的我不會留情。」

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李怡貞稍早表示，自從沾染上「陳三斤」陳沂後的這兩三年，外界無法想像有多少的小帳號時不時出征亂鬧，除了在網路上恐嚇家人安危，「陳三斤鐵粉故意亂告我到地檢甚至在媒體胡扯，不起訴後消失殆盡、陳三斤亂寫文章說我有前科被發成新聞，媒體立刻道歉但陳三斤假裝沒事、陳三斤不停地各種抹黑潑髒水斷章取義嘲弄，還兼開記者會光榮下海逼迫男人擠兌式上岸。」

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「甚至發訊息給第三人詆譭我的一切！」李怡貞不堪上述擾亂，直言自己皆有默默留下紀錄，並態度強硬表示「該處理的我從來不躲，該見骨的我不會留情，都是因為當初這張圖片的偶然出現，給我了無形的支持，讓忍無可忍的我決定直接提告！」她透露主持人謝震武律師曾說過「法律人法律解決」，因此也成為她的動力，其實就是這麼簡單而已。

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