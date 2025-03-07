陳沂遭起訴！女律師「默默玩大的」 祝福她也成為前科犯

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的一張圖卡，還嘲諷有錯字，順勢推銷自己業配的葉黃素產品，氣得李怡貞不滿提告，台北地檢署今（7日）依違反著作權法起訴陳沂。見此，李怡貞於社群PO出燦笑照片以示心情，還放話：「我都默默玩大的。」

律師李怡貞（左）見陳沂遭起訴，曬出開心燦笑照片。（翻攝自臉書、資料照）

李怡貞今天在北檢起訴陳沂的消息曝光後，隨即在臉書上發文直指，「陳沂抹黑潑髒水」，並放話，「我說了，我都默默玩大的」，透露這起案件沒有請其他律師，自己就是告訴人，她曬出一張自己燦笑的照片，展現好心情，「我真的不是只有好漂亮而已。」不過，她強調，司法是無罪推定原則。

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貼文曝光後，立刻掀起討論，有網友看不下去陳沂先前一直稱「雞排妹」鄭家純是前科犯，好奇她會不會也成為前科犯，李怡貞則幽默回應：「祝福囉。」

李怡貞祝福陳沂變成前科犯。（翻攝自臉書）

事件回顧：轉載「女人大律師」圖卡 陳沂被依違反著作權法起訴

回顧這起事件，律師李怡貞2023年5月28日在臉書發出一張經過編排結合虛擬替身的圖卡：「然候就算四兩八這樣罵我，我還是覺得她剪短頭髮候比之前更像宋慧喬，這方面我立場堅定。不擔心」。

檢方調查，陳沂當日竟涉未經李怡貞同意，擷取該圖卡，放在自己的臉書貼文中，狠酸李的圖卡將「然『後』，打錯成然『候』」，有視力保健必要，無須等待廠商洽詢業配，順勢推銷她與妍綠生技公司合作銷售的「昀長生活葉黃素」。

李怡貞認為這張圖卡是她的個人創作，陳沂未經同意或授權使用，提告涉嫌違反著作權法；檢方則認為，這張圖卡是透過文字結合創建虛擬替身，搭配背景版面及整體構圖設計，是李怡貞針對自身特徵及商業需求，依其精神力作用創作而成，足以展現一定程度創意與個性，屬於她語文及美術結合的個人創作，今日依公開傳輸侵害他人著作財產權等罪嫌起訴陳沂。

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