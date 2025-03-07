晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

轉載「女人大律師」圖卡 陳沂被依違反著作權法起訴

〔記者王定傳／台北報導〕律師李怡貞去年在臉書PO上一張自製含有虛擬替身的圖卡；未料，網紅陳沂涉未經同意擷取圖卡，並放在自己的臉書文章中，狠酸李的圖卡中將「然『後』，打錯成然『候』」，有視力保健必要，順勢推銷自己業配的葉黃素產品而被告；台北地檢署今依違反著作權法起訴陳沂。

網紅陳沂擷取律師李怡貞的圖卡並放在自己的臉書文章中。（取自網紅陳沂臉書）網紅陳沂擷取律師李怡貞的圖卡並放在自己的臉書文章中。（取自網紅陳沂臉書）

這起事件發生於2023年5月28日，律師李怡貞在臉書PO上一張經過編排結合虛擬替身的圖卡：「然候就算四兩八這樣罵我，我還是覺得她剪短頭髮候比之前更像宋慧喬，這方面我立場堅定。不擔心」。

檢方調查，陳沂當日竟涉未經李怡貞同意，擷取該圖卡，放在自己的臉書貼文中，狠酸李的圖卡將「然『後』，打錯成然『候』」，有視力保健必要，無須等待廠商洽詢業配，順勢推銷她與妍綠生技公司合作銷售的「昀長生活葉黃素」。

李怡貞認為這張圖卡是她的個人創作，陳沂未經同意或授權使用，提告涉嫌違反著作權法；檢方則認為，這張圖卡是透過文字結合創建虛擬替身，搭配背景版面及整體構圖設計，是李怡貞針對自身特徵及商業需求，依其精神力作用創作而成，足以展現一定程度創意與個性，屬於她語文及美術結合的個人創作，今日依公開傳輸侵害他人著作財產權等罪嫌起訴陳沂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中