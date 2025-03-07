轉載「女人大律師」圖卡 陳沂被依違反著作權法起訴

〔記者王定傳／台北報導〕律師李怡貞去年在臉書PO上一張自製含有虛擬替身的圖卡；未料，網紅陳沂涉未經同意擷取圖卡，並放在自己的臉書文章中，狠酸李的圖卡中將「然『後』，打錯成然『候』」，有視力保健必要，順勢推銷自己業配的葉黃素產品而被告；台北地檢署今依違反著作權法起訴陳沂。

網紅陳沂擷取律師李怡貞的圖卡並放在自己的臉書文章中。（取自網紅陳沂臉書）

這起事件發生於2023年5月28日，律師李怡貞在臉書PO上一張經過編排結合虛擬替身的圖卡：「然候就算四兩八這樣罵我，我還是覺得她剪短頭髮候比之前更像宋慧喬，這方面我立場堅定。不擔心」。

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檢方調查，陳沂當日竟涉未經李怡貞同意，擷取該圖卡，放在自己的臉書貼文中，狠酸李的圖卡將「然『後』，打錯成然『候』」，有視力保健必要，無須等待廠商洽詢業配，順勢推銷她與妍綠生技公司合作銷售的「昀長生活葉黃素」。

李怡貞認為這張圖卡是她的個人創作，陳沂未經同意或授權使用，提告涉嫌違反著作權法；檢方則認為，這張圖卡是透過文字結合創建虛擬替身，搭配背景版面及整體構圖設計，是李怡貞針對自身特徵及商業需求，依其精神力作用創作而成，足以展現一定程度創意與個性，屬於她語文及美術結合的個人創作，今日依公開傳輸侵害他人著作財產權等罪嫌起訴陳沂。

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