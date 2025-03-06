（影）薔薔氣炸！ 怒斥NanaQ大街打人小巷道歉

薔薔從冰島回台灣立刻上架影片打臉NanaQ指控的性騷擾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕極簡系網紅NanaQ日前控訴「某大咖網紅」拍攝時對她性騷擾，接著給出多條線索，包括：強行聞下體、逼咬性愛玩具…一切都指向轉戰YouTube頻道的女星「薔薔」林嘉凌，對此，薔薔氣炸，今（6）上架影片指出，全程都配合NanaQ，不知道她為什麼要亂說話，而且薔薔說NanaQ最近幾天都不斷傳私訊向她道歉，讓她搞不清楚NanaQ是在搞哪招？

薔薔爆料這幾天NanaQ透過兩人共同好友向她道歉。（翻攝自IG）

先前薔薔因為人在冰島，就預告要「扯開妳噁心的真面目」，今天薔薔在影片中清楚說明，跟NanaQ合作當下就溝通過拍攝尺度，NanaQ哭的時候薔薔也停止拍攝，並關心NanaQ狀況，問她是不是需要暫停，但NanaQ本人說沒關係，所以才繼續拍攝。

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薔薔反問，若NanaQ覺得自己被性騷擾，幹嘛來道歉？（翻攝自YouTube）

薔薔無奈說：「她做的事情全部都跟事實相反，建議大家把（原始）影片看完，她知道我的個性怎樣才敢用這一風波再對我做這樣的事」，並反駁有網友猜測NanaQ是積累多年情緒才敢說出真相，薔薔強硬回答：「我也是女性，如果妳之後才有性騷擾的感覺，第一，妳不會想要跟欺負妳的人有任何瓜葛，一定是恨之入骨，甚至感到噁心，絕對不會之後再去說她的好話」。

薔薔認為NanaQ就是在大街上罵人卻在小巷道歉。（翻攝自YouTube）

薔薔接著說「第二，妳絕對不會想要來跟她道歉或沾邊」，接著拋下震撼彈指出NanaQ發文影射大咖網紅對她性騷擾之後，突然就透過兩人的共同朋友傳簡訊，對薔薔道歉。薔薔在影片中問：「（道歉）就是這幾天的事，如果妳覺得妳是對的、妳是受害者，幹嘛跟我道歉呢？大街上打人小巷道歉，妳真的是受害者嗎？」

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