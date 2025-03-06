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告五人犬青被扯「懷孕」先不接媽媽電話 雲安反應曝光

告五人今天出席手機品牌舉辦的粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）告五人今天出席手機品牌舉辦的粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人近期同時要忙於4月12日高雄世運主場館演唱會和籌備新專輯，今（6日）百忙中和歌迷開心相聚，這也是告五人日前到高雄擔任麋先生演唱會嘉賓，犬青無端被扯入「懷孕」話題後首次公開現身，笑說：「媽媽目前還沒提這件事，先不要接她電話。」

相關新聞：告五人犬青為雲安做這件事竟被嫌「爛」！演唱會一票難求卻有例外

告五人今天出席vivo V50粉絲見面會，獻唱《從未見過的海》、《好不容易》、《愛人錯過》等歌曲，另談到前陣子去英國錄音，覺得天氣跟家鄉宜蘭滿像的，「宜蘭也一直下雨，我們也記錄很多生活片段，很興奮，大家很專心在錄音。」

犬青（中）無端被扯入「懷孕」話題後首次公開現身。（記者胡舜翔攝）犬青（中）無端被扯入「懷孕」話題後首次公開現身。（記者胡舜翔攝）

上週六在高雄巨蛋，告五人和宇宙人都擔任麋先生演唱會嘉賓，當天以諾宣布老婆懷孕了，之後三團台上閒聊，宇宙人小玉隨口提「聽說台上有人懷孕了」，唯一女生犬青無端中箭，由於當時她媽媽也坐在台下看演出，今天才會被問媽媽的反應，犬青則笑說暫時先不要接媽媽電話，男友雲安則說：「沒看到我都很安靜，我都不講話。」

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