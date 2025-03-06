告五人犬青為雲安做這件事竟被嫌「爛」！演唱會一票難求卻有例外

告五人今出席手機品牌舉辦的粉絲見面會。 （記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人近期行程忙碌，今（6日）出席代言手機品牌舉辦的粉絲見面會，透露新專輯和高雄世運主場館進度，歌迷可以好好期待。

今天告五人出席vivo V50粉絲見面會，獻唱《從未見過的海》、《好不容易》，另外唱《愛人錯過》現場歌迷更是興奮跟著合唱。

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告五人近期行程忙碌，正在準備新專輯還有即將到來的演唱會。（相信音樂提供）

告五人近期去英國錄製新專輯，今雲安透露新歌進度已完成80%，另外4月12日在高雄世運主場館的演唱會，已到達定裝階段，也透露會在高雄演唱會上搶唱新歌。

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談到用手機拍照，犬青爆料常常幫雲安拍照都會被嫌爛，雲安笑說：「不是爛，是拍得不夠好。」這情況下就會請哲謙拍，笑說因為要尊重「長輩」，就算哲謙拍不好他們也不會抱怨。

另外對於演唱會內容，雲安笑說他看電影不喜歡被劇透，所以演唱會內容也要先賣關子。告五人門票完售，今天活動現場則抽出幸運歌迷，送出雙人套票。

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