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娛樂 最新消息

王大陸慘了！涉2刑案恐遭「中國封殺」甄子丹籲接受制裁

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸近2個月以來先後因涉嫌以不法手段規避兵役、涉及「教唆傷害」找友人毆打Uber司機遭拘提而頻頻躍上新聞版面。對此，香港動作巨星、中共政協委員甄子丹近日聽聞王大陸涉刑案大感驚訝，隨後也直言「犯法當然是要接受法律制裁！」

甄子丹（右）直言王大陸要接受法律制裁。（組合照，本報資料照、華映提供）甄子丹（右）直言王大陸要接受法律制裁。（組合照，本報資料照、華映提供）

王大陸涉逃避兵役遭檢方偵辦被查出手機存有涉嫌「教唆傷害」的影片讓全案就此曝光，他去年4月18日搭乘Uber因認為有繞路、行車時間過久、打不開特斯拉車門等因素，與連姓司機2度爆發口角爭執。爾後，王大陸向富二代友人游翔閔告狀撂人將連姓司機打進醫院，訊後裁定以500萬交保。

相關新聞：王大陸恐淪「劣跡藝人」 中國代言品牌開第一槍：不縱容任何違法亂紀行為

由於王大陸近年將演藝事業轉往對岸中國發展，港星甄子丹昨（5日）出席中國全國政協第十四屆會議被問及此事大感震驚，雖坦言自己不知情，不過也直言「犯法的話當然是要接受法律制裁。」針對王大陸將來是否會遭中國封殺，甄子丹則表示不太知道，「但犯法的話可能要處理！我覺得任何犯法，就是需要受到法律的裁判，這也是對所有人的保障。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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