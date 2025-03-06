王大陸恐淪「劣跡藝人」 中國代言品牌開第一槍：不縱容任何違法亂紀行為

〔記者蕭方綺／綜合報導〕王大陸近日爭議不斷，上月涉逃兵、假造病歷，被檢方諭令15萬元交保，日前再爆案外案，新北地檢偵查時發現，王大陸的手機有富二代游翔閔毆打運將相關內容，捲入教唆傷害Uber司機事件，引發社會譁然，涉案進度引發中國、台灣和韓國高度關注，代言的中國眼鏡品牌開出第一槍，切割發聲：「不會縱容任何違法亂紀行為。」

王大陸2月中被中國眼鏡品牌官宣，擔任2025全球品牌代言人，該品牌連日來社群平台湧入網友留言，要求換掉代言人，品牌在抖音官方帳號發聲明：「我們不會縱容任何違法違紀行為，針對近期被傳作代言人所涉及事件，我們高度重視，具體情況我們還在進一步了解當中，請大家耐心等待。」

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王大陸代言品牌已開第一槍切割。（翻攝自微博）

品牌還表示：「也感謝大家給我們推薦代言人，等我們做大做強了一定多請幾個代言人，爭取安排上。請大家多給我們一些時間，耐心等待結果，不要借此抒發情緒哦，不要著急哈。」仍擋不住網友唾棄聲。

此外，若王大陸因此被中國官方列為「劣跡藝人」，其演藝生涯恐將遭到全面封殺，而他目前有5部作品待播，可能面臨無法上映的危機。據悉，王大陸目前有5部待播作品，包括電影《無法饒恕》、《腹喜》，以及電視劇《信條》、《吉屋》和《在不安的世界安靜地活》。

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