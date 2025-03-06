李雅英應援藏心機？電豹女抖內幕 曝遭學妹嗆老

電豹女草莓（左起）、安汝、小楓、笑笑、筱提出席媒體餐敘。（想想時間有限公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕職籃啦啦隊女孩電豹女小楓、筱緹、安汝、草莓、笑笑等人今（6）日出席媒體餐敘分享團隊近況，談及女孩們之間的小心機，隊長小楓表示都是不經意的，像是為了更搶眼在臉上、頭髮貼浮誇水鑽，草莓則直呼：「是在說雅英嗎！」

李雅英被讚很認真，力求完美表現。（資料照，記者胡舜翔攝）

笑笑提到為了讓自己在球場更醒目，會在臉上貼水鑽，有時還會放上浮誇的蝴蝶結，而這點韓籍成員李雅英也曾經做過，但其實都是為了在球場上有更完美的表演，平常女孩們的感情都很好，草莓和小楓還曾與李雅英一起合唱《流浪到淡水》，完全不會台語的小楓還去問警衛伯伯、李雅英則是苦練寫小抄被讚很認真，而李雅英今則因為工作關係沒有出席。

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而電豹女練習生思思、仔仔、奶糖、Petty、牙牙、小馨等人最近將面臨考核，笑笑等人被問到平常與學妹們的互動，筱緹直呼有的學妹很白目，曾對著笑笑說「你們好老」，笑笑則高EQ回擊：「我看起來比你們年輕！」

今年斜槓加入樂天女孩的笑笑提到明天會出席樂天的開季記者會，透露已見到韓援廉世彬，提到對方應該感覺也蠻緊張的，跟自己一樣都在角落默默練舞。

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