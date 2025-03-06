晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李雅英應援藏心機？電豹女抖內幕 曝遭學妹嗆老

電豹女草莓（左起）、安汝、小楓、笑笑、筱提出席媒體餐敘。（想想時間有限公司提供）電豹女草莓（左起）、安汝、小楓、笑笑、筱提出席媒體餐敘。（想想時間有限公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕職籃啦啦隊女孩電豹女小楓、筱緹、安汝、草莓、笑笑等人今（6）日出席媒體餐敘分享團隊近況，談及女孩們之間的小心機，隊長小楓表示都是不經意的，像是為了更搶眼在臉上、頭髮貼浮誇水鑽，草莓則直呼：「是在說雅英嗎！」

李雅英被讚很認真，力求完美表現。（資料照，記者胡舜翔攝）李雅英被讚很認真，力求完美表現。（資料照，記者胡舜翔攝）

笑笑提到為了讓自己在球場更醒目，會在臉上貼水鑽，有時還會放上浮誇的蝴蝶結，而這點韓籍成員李雅英也曾經做過，但其實都是為了在球場上有更完美的表演，平常女孩們的感情都很好，草莓和小楓還曾與李雅英一起合唱《流浪到淡水》，完全不會台語的小楓還去問警衛伯伯、李雅英則是苦練寫小抄被讚很認真，而李雅英今則因為工作關係沒有出席。

相關新聞：兄弟啦啦隊將添外援？網瘋猜前巨人隊正妹「一字馬女王」

而電豹女練習生思思、仔仔、奶糖、Petty、牙牙、小馨等人最近將面臨考核，笑笑等人被問到平常與學妹們的互動，筱緹直呼有的學妹很白目，曾對著笑笑說「你們好老」，笑笑則高EQ回擊：「我看起來比你們年輕！」

今年斜槓加入樂天女孩的笑笑提到明天會出席樂天的開季記者會，透露已見到韓援廉世彬，提到對方應該感覺也蠻緊張的，跟自己一樣都在角落默默練舞。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中