兄弟啦啦隊將添外援？網瘋猜前巨人隊正妹「一字馬女王」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒新賽季即將開打，各隊除補強球員陣容外，也簽下許多外籍啦啦隊，樂天桃猿隊日前網羅「韓籍三本柱」，富邦悍將則是大動作簽下「AI女神」李珠珢，中信兄弟今（6日）也在社群公開一段影片，疑似將公開新成員，不過，卻上了一層馬賽克，引起網友瘋猜其身分。



兄弟啦啦隊Passion Sisters公布成員影片，網瘋猜是菊池桃子。（翻攝自IG）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters昨天於社群分享一段影片，雖然影片中只能看見該名女孩的側臉，不過，封面的「一字馬」動作，引起網友們聯想，她可能是日本籍外援，日職讀賣巨人隊前啦啦隊「VENUS」成員菊池桃子。

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菊池桃子有著甜美臉蛋及高挑身材，深受粉絲喜愛。據了解，她擁有16年韻律體操經驗，曾是啦啦隊「VENUS」中的特技擔當，值得注意的是，「一字馬」是她的招牌動作，因此被球迷封為「一字馬女王」，不過，她2023年宣告從「VENUS」正式畢業。

菊池桃子被封為「一字馬女王」。（翻攝自IG）

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