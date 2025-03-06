李妍瑾上節目還原翻臉內幕！ 陳沂轟她「亂造謠」：騙通告費

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕李妍瑾近日登上節目《小姐不熙娣》，還原當年因「節目效果」與網紅陳沂起爭執的經過。不料，引起陳沂不滿，今（6）日於臉書發文開嗆：「請李妍瑾不要為了騙通告費亂造謠」，並透露製作單位對此毫無查證，李妍瑾事後還要她不要往心裡去，讓她忍不住反酸：「我只往法院去。」



陳沂（左）駁斥李妍瑾所述兩人翻臉內幕。 （翻攝自臉書）

李妍瑾提到，曾經因「節目效果」與網紅陳沂鬧翻，當時她在節目上連續砲轟對方，「你憑什麼嗆別人、你有代表作嗎？你有拍過戲嗎？你有出過唱片嗎？」瞬間惹毛陳沂。而自己也有察覺情況不對，於是在錄影當下傳訊息給對方道歉。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：昔嗆陳沂沒代表作！李妍憬「還原始末」認至今未和解

李妍瑾透露，面對自己的不斷道歉，陳沂回應，「要不是你（妳）有來講，我今天就寫爆你（妳）」李妍瑾還笑說：「對，她當天是沒寫啦，然後過兩天她就寫爆我了！」對此，陳沂相當不滿，今天於臉書反駁，表示自己從來沒有說過這句話，更喊話李妍瑾「不要為了騙通告費亂造謠。」

陳沂澄清，當時是李妍瑾在節目中莫名其妙對她潑婦罵街。事後，她也向製作單位求證他們是否知情，結果他們完全狀況外，這讓她忍不住反問，「小姐不熙娣發來賓故事都不用求證的喔？還是給更生人機會什麼來賓都發。」

此外，陳沂爆料，李妍瑾事後還跟著製作單位向她說，「不要往心裡去」，她相當傻眼回應，「我從不往心裡去，只往法院去。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法