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娛樂 最新消息

GD最終場！台粉大掉漆被罵「閉嘴」 權志龍失望喊：沒關係啦

〔記者廖俐惠／台北報導〕「GD」權志龍小巨蛋演唱會今天（13日）迎來最終日第三場，沒想到在第三天粉絲應援掉漆，讓GD也放棄中文大喊：「沒關係啦！」

GD來台開唱第三天，現場氣氛火熱。（讀者提供）GD來台開唱第三天，現場氣氛火熱。（讀者提供）

如同前兩場，GD以《POWER》、《HOME SWEET HOME》開場，他以中英文夾雜表示：「好久不見！真的很高興台北，大家準備好了嗎！」他還搭配歌曲問粉絲：「Do you love me？」並用中文說：「我也愛你。」

接下來的《GO》、《ONE OF KIND》也是嗨到最高點，雙胞胎舞者「權氏兄弟」還登上大銀幕，表現超級亮眼，同樣掀起現場歡呼聲。GD大讚，今天同樣看到許多美麗的花，「今天特別漂亮，好棒啊，就是今晚！第三天了，最後一場在台北。」

GD演唱會第三天，結果「Swag Check」的互動大失敗。（讀者提供）GD演唱會第三天，結果「Swag Check」的互動大失敗。（讀者提供）

GD有感而發：「前兩天非常棒，這場才剛開始我不知道，今天會不會比較好玩，但通常最後一場是最棒的！」沒想到下一秒粉絲就出槌，在演唱《CRAYON》前，GD通常都會化身「權教官」與粉絲進行「Swag Check」互動，前兩天超級完美，台灣粉絲超級自豪，怎料今天粉絲頻頻出包，不但搶拍、現場雜音不斷，甚至還有人大喊「閉嘴啦」，連GD本人都「噓」叫大家安靜。最後因為太過失敗，GD直接撒手用中文喊：「沒關係啦！」直接進行下一首歌，氛圍跟前兩天差很多。

今天第三天演唱會，現場同樣眾星雲集，包括曾馨瑩、林柏宏、鬼鬼、余祥銓、陳美鳳及藍心湄等人。另外，時常跟著兒子巡演的GD父母，今天再度被直擊出現在包廂區，給予兒子最大的支持及陪伴。

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