好噁！涼水祭傳「水槍裝尿液」 還有啦啦隊雙眼被噴紅

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職中信兄弟12日、13日在台中洲際棒球場舉辦「涼水祭」主題日活動，現場開放特定區域，讓球迷與啦啦隊女孩進行水槍大戰，吸引破2萬球迷進場支持。豈料，事後有球迷爆料，部分水槍中裝的並非清水，甚至疑似有尿液，引起輿論譁然。



中信兄弟在台中洲際棒球場舉辦「涼水祭」主題日活動。（翻攝自臉書）

臉書粉專「微看球筆記」12日發文呼籲球迷，不要用水槍直射啦啦隊員的眼睛，現場有多位女孩被噴紅了雙眼，並強調勿在水槍內裝飲料、啤酒及冰水等液體。

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有網友在該貼文留言爆料，球場南C18排前後有人的水槍裡裝的不是水，而是尿液，且現場有濃厚尿騷味，西I區也有球迷在水槍裡裝啤酒，不聽勸一直射女孩。

球迷爆料，活動現場有人的水槍裡面裝尿液。（翻攝自臉書）

儘管此事尚未被證實，仍引起熱議，不少粉絲心疼啦啦隊女孩的遭遇，甚至有人呼籲球團取消涼水祭主題日活動，「好噁」、「取消涼水祭，太為難啦啦隊了」、「賽前有說不能射臉、射眼睛，到底在幹嘛？涼水祭又不是第一次辦...」。

事實上，中信兄弟官方早已多次提醒，進場觀眾遵守活動規則，強調「涼水祭水槍不要往女孩眼睛射，麻煩大家配合謝謝」。

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