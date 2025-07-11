偽娘紅姐無套激戰千人！ 健身教練傳是「受害砲友」急發聲

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」（又稱紅爺、阿紅）近日被踢爆，真實身分是38歲的焦姓男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售，引起社會關注。然而，這些受害男性成為輿論話柄，其中一位直播帳號名為「Era」的南京健身教練，就被影射是影片中的男主角之一，逼得他緊急澄清。

健身教練Era自清，不是事件男主角。（翻攝自抖音）

健身教練Era長相斯文，加上戴著眼鏡，外貌激似「紅姐名冊」裡面的男主角之一，導致他被網友嘲諷。對此，他緊急拍片澄清，指出有人擷取他的照片PO至社群平台，影射自己是事件當事人，讓不少沒有查證的人誤會，甚至二次傳播，這對他造成嚴重影響，希望惡意手段到此為止。

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Era坦言，民眾擁有獵奇想法很正常，但是更希望大家關注其他有意義的事。面對各種質疑，他直言，自己根本不是紅姐的砲友，反嗆網友，應該回去打開影片對比一下，「你看人只看眼鏡嗎？」

衰捲風波的Era無奈感嘆，如今在南京當健身教練的男生都不能再戴眼鏡了，「這年頭做個戴眼鏡的直男更不容易啊」，強調自己不認識紅姐，如果真的認識也不會去對方房間，「給我多少錢都不去啊，純純變態！」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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