昔嗆陳沂沒代表作！李妍憬「還原始末」認至今未和解

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣、派翠克主持東森綜合《小姐不熙娣》近期節目邀請到李妍憬、賀少俠、朱芯儀，其中李妍憬提到，先前曾經因「節目效果」與網紅陳沂起爭執，她也再還原始末。

當時李妍憬在節目上連續砲轟對方「你憑什麼嗆別人、你有代表作嗎？你有拍過戲嗎？你有出過唱片嗎？」瞬間讓陳沂變臉，察覺情況不對的她立刻在錄影當下傳訊息給對方道歉，收到訊息的陳沂則輕輕搖搖頭。

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李妍憬（圖）昔與陳沂鬧翻。（東森綜合提供）

眼看情況還是不對，錄影結束後李妍憬跟著陳沂找到節目製作人，希望可以把該段剪掉，並再次道歉。李妍憬透露，面對自己的不斷道歉，陳沂當下回應：「要不是你有來講，我今天就寫爆你。」對此，李妍憬笑說：「對，她當天是沒寫啦，然後過兩天她就寫爆我了！」引起全場大笑。

提起此事，李妍憬表示，雖然兩人本身沒什麼聯絡，但至今也還沒和好，不過李妍憬還是想化解這件事情：「真的很不好意思，大家上節目也是圖口飯吃，我講的都是一個效果，不要走心，對不起！」

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