晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

昔嗆陳沂沒代表作！李妍憬「還原始末」認至今未和解

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣、派翠克主持東森綜合《小姐不熙娣》近期節目邀請到李妍憬、賀少俠、朱芯儀，其中李妍憬提到，先前曾經因「節目效果」與網紅陳沂起爭執，她也再還原始末。

當時李妍憬在節目上連續砲轟對方「你憑什麼嗆別人、你有代表作嗎？你有拍過戲嗎？你有出過唱片嗎？」瞬間讓陳沂變臉，察覺情況不對的她立刻在錄影當下傳訊息給對方道歉，收到訊息的陳沂則輕輕搖搖頭。

李妍憬（圖）昔與陳沂鬧翻。（東森綜合提供）李妍憬（圖）昔與陳沂鬧翻。（東森綜合提供）

眼看情況還是不對，錄影結束後李妍憬跟著陳沂找到節目製作人，希望可以把該段剪掉，並再次道歉。李妍憬透露，面對自己的不斷道歉，陳沂當下回應：「要不是你有來講，我今天就寫爆你。」對此，李妍憬笑說：「對，她當天是沒寫啦，然後過兩天她就寫爆我了！」引起全場大笑。

提起此事，李妍憬表示，雖然兩人本身沒什麼聯絡，但至今也還沒和好，不過李妍憬還是想化解這件事情：「真的很不好意思，大家上節目也是圖口飯吃，我講的都是一個效果，不要走心，對不起！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中