晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只鄧佳華！5位網紅滋事翻車「全都在坐牢」 服刑名單曝光鄉民看傻了

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅鄧佳華因涉及偷拍女子裙底風光遭判刑6個月，因付不出18萬元罰金已於10日主動入獄服刑，相關話題迅速發酵引爆網路熱議。不過，鄧佳華並非唯一落入鐵窗的網紅，近年來從百萬YouTuber、直播冠軍到AI技術型創作者，多位曾擁有龐大粉絲群的網路名人因違法行為接連入獄，「網紅坐牢」的現象不再是少數，現實案例更是一一上演，外界也因此再度關注「網紅法律紅線」議題。

鄧佳華涉嫌偷拍女設計師裙底風光遭判6個月徒刑，目前已入獄報到。（翻攝自臉書）鄧佳華涉嫌偷拍女設計師裙底風光遭判6個月徒刑，目前已入獄報到。（翻攝自臉書）

【鄧佳華】偷拍裙底＋拍片嘲諷→刑期6個月

曾以一句「我是鄧佳華」引爆迷因的網紅鄧佳華，2023年被控偷拍一名女設計師裙底風光，還搞笑拍片嘲諷被害人，遭提告後法院判刑6個月並科罰金18萬元。由於無力繳清罰金，他已於2025年7月10日主動報到入監，宣告從搞笑網紅變成「關在裡面的那一個」，消息引爆社群熱議。

「Toyz」劉偉健2021年因販賣二級毒品「大麻菸彈」遭查獲。（翻攝自YouTube）「Toyz」劉偉健2021年因販賣二級毒品「大麻菸彈」遭查獲。（翻攝自YouTube）

【「Toyz」劉偉健】｜毒品販售→刑期4年2月

前《英雄聯盟》世界冠軍、人氣直播主「Toyz」劉偉健2021年因販賣二級毒品「大麻菸彈」遭查獲，被台中地院判刑4年2月，2023年底高院駁回上訴，全案定讞。Toyz於2024年5月現身台中地檢署報到，低調表示「未來也許再見」，更被爆出在入監前急娶台灣女星篠崎泫，疑似為保住千萬資產並申請入籍。這場「冠軍變階下囚」的轉折，也讓粉絲五味雜陳。

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利。（資料照）百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利。（資料照）

【「小玉」朱玉宸】｜AI換臉製黃片→刑期5年

從百萬訂閱YouTuber到AI合成色情片元凶，「小玉」朱玉宸堪稱網紅界最令人惋惜的「技術黑化」案例，他利用DeepFake技術，將高嘉瑜、黃捷、雞排妹等119位公眾人物臉孔合成進色情影片販售牟利，最終被判違反個資法等罪名，2023年二審判決定讞，應執行5年有期徒刑，2024年5月正式入監，從當年少年白襪浮誇搞笑，到如今「關鍵技術」被法院認證為罪證，令人唏噓。

朱學恒2023年因政壇MeToo事件遭控強摟強吻，法院依強制猥褻罪判刑。（資料照）朱學恒2023年因政壇MeToo事件遭控強摟強吻，法院依強制猥褻罪判刑。（資料照）

【朱學恒】｜性騷案→刑期11個月

文化人出身的朱學恒，2023年因政壇MeToo事件遭台北市議員鍾沛君指控強摟強吻，事後坦承行為並公開道歉，但仍遭法院依強制猥褻罪判刑。台北高等法院改判他徒刑11月，朱主動於2024年1月報到入監服刑，展現「認錯態度」。此外，朱學恒也須賠償鍾沛君民事35萬元，全案仍引發高度關注。

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主被判刑定讞入監服刑。（翻攝自臉書）網紅「Gino勁宥」性侵女直播主被判刑定讞入監服刑。（翻攝自臉書）

【「Gino勁宥」莊凱博】｜性侵女實況主→刑期4年10月

曾紅極一時的網紅「Gino勁宥」2020年在工作室內2度性侵1名女實況主，遭法院依強制性交罪判刑4年10月定讞，目前正在服刑中。更令人震驚的是，Gino勁宥服刑期間又被追訴2018年另一件性侵直播主案件，所幸最終因證據不足判無罪，這起案件被網友怒批「最黑化的男網紅之一」。

從鄧佳華搞笑翻車、小玉技術變罪證，到Toyz冠軍變囚犯，這5位網紅在全盛時期都曾風靡一時，卻因觸法而走入監獄，印證了「紅，不代表無敵」的殘酷現實，許多網友、鄉民們也紛紛直白表示「爆紅不表示你可以胡作非為！」、「超傻眼，下一個會是誰？」、「無風不起浪、人紅是非多。」、「清一色都是滋事型網紅，可憐！」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中