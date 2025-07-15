不只鄧佳華！5位網紅滋事翻車「全都在坐牢」 服刑名單曝光鄉民看傻了

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅鄧佳華因涉及偷拍女子裙底風光遭判刑6個月，因付不出18萬元罰金已於10日主動入獄服刑，相關話題迅速發酵引爆網路熱議。不過，鄧佳華並非唯一落入鐵窗的網紅，近年來從百萬YouTuber、直播冠軍到AI技術型創作者，多位曾擁有龐大粉絲群的網路名人因違法行為接連入獄，「網紅坐牢」的現象不再是少數，現實案例更是一一上演，外界也因此再度關注「網紅法律紅線」議題。

鄧佳華涉嫌偷拍女設計師裙底風光遭判6個月徒刑，目前已入獄報到。（翻攝自臉書）

【鄧佳華】偷拍裙底＋拍片嘲諷→刑期6個月

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曾以一句「我是鄧佳華」引爆迷因的網紅鄧佳華，2023年被控偷拍一名女設計師裙底風光，還搞笑拍片嘲諷被害人，遭提告後法院判刑6個月並科罰金18萬元。由於無力繳清罰金，他已於2025年7月10日主動報到入監，宣告從搞笑網紅變成「關在裡面的那一個」，消息引爆社群熱議。

「Toyz」劉偉健2021年因販賣二級毒品「大麻菸彈」遭查獲。（翻攝自YouTube）

【「Toyz」劉偉健】｜毒品販售→刑期4年2月

前《英雄聯盟》世界冠軍、人氣直播主「Toyz」劉偉健2021年因販賣二級毒品「大麻菸彈」遭查獲，被台中地院判刑4年2月，2023年底高院駁回上訴，全案定讞。Toyz於2024年5月現身台中地檢署報到，低調表示「未來也許再見」，更被爆出在入監前急娶台灣女星篠崎泫，疑似為保住千萬資產並申請入籍。這場「冠軍變階下囚」的轉折，也讓粉絲五味雜陳。

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利。（資料照）

【「小玉」朱玉宸】｜AI換臉製黃片→刑期5年

從百萬訂閱YouTuber到AI合成色情片元凶，「小玉」朱玉宸堪稱網紅界最令人惋惜的「技術黑化」案例，他利用DeepFake技術，將高嘉瑜、黃捷、雞排妹等119位公眾人物臉孔合成進色情影片販售牟利，最終被判違反個資法等罪名，2023年二審判決定讞，應執行5年有期徒刑，2024年5月正式入監，從當年少年白襪浮誇搞笑，到如今「關鍵技術」被法院認證為罪證，令人唏噓。

朱學恒2023年因政壇MeToo事件遭控強摟強吻，法院依強制猥褻罪判刑。（資料照）

【朱學恒】｜性騷案→刑期11個月

文化人出身的朱學恒，2023年因政壇MeToo事件遭台北市議員鍾沛君指控強摟強吻，事後坦承行為並公開道歉，但仍遭法院依強制猥褻罪判刑。台北高等法院改判他徒刑11月，朱主動於2024年1月報到入監服刑，展現「認錯態度」。此外，朱學恒也須賠償鍾沛君民事35萬元，全案仍引發高度關注。

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主被判刑定讞入監服刑。（翻攝自臉書）

【「Gino勁宥」莊凱博】｜性侵女實況主→刑期4年10月

曾紅極一時的網紅「Gino勁宥」2020年在工作室內2度性侵1名女實況主，遭法院依強制性交罪判刑4年10月定讞，目前正在服刑中。更令人震驚的是，Gino勁宥服刑期間又被追訴2018年另一件性侵直播主案件，所幸最終因證據不足判無罪，這起案件被網友怒批「最黑化的男網紅之一」。

從鄧佳華搞笑翻車、小玉技術變罪證，到Toyz冠軍變囚犯，這5位網紅在全盛時期都曾風靡一時，卻因觸法而走入監獄，印證了「紅，不代表無敵」的殘酷現實，許多網友、鄉民們也紛紛直白表示「爆紅不表示你可以胡作非為！」、「超傻眼，下一個會是誰？」、「無風不起浪、人紅是非多。」、「清一色都是滋事型網紅，可憐！」

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