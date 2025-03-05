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蕭秉治為《難哄》獻上守護曲 重返白敬亭、章若楠重逢關鍵地

蕭秉治為《難哄》獻唱守護曲，也到戲劇拍攝地取景拍ＭＶ。（相信音樂提供）蕭秉治為《難哄》獻唱守護曲，也到戲劇拍攝地取景拍ＭＶ。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作過點擊破億情歌的蕭秉治又有新歌推出，他為熱門戲劇《難哄》唱插曲《想悄悄住進你的靈魂》，也如同男主角白敬亭對女主角章若楠的守護曲，拍MV時也重返戲劇拍攝重要場景取景。

《想悄悄住進你的靈魂》是由蕭秉治和同門歌手白安共同填詞，並邀請好友麋先生主唱聖皓擔綱配唱製作人。蕭秉治談到與白安聯手創作原因：「因為覺得白安的文字，可以把這種在耳邊輕聲告白的情境詮釋的非常到位。」

蕭秉治推出新歌，也是戲劇《難哄》的插曲。（相信音樂提供）蕭秉治推出新歌，也是戲劇《難哄》的插曲。（相信音樂提供）

《難哄》導演瞿友寧曾在2014年偶像劇《你照亮我星球》收錄由蕭秉治創作的主題曲《彩虹黑洞》，這次再度跟導演合作，蕭秉治相當開心。

拍MV時，蕭秉治特地到重慶拍攝，取景劇中的經典場景，也正是男主角桑延所開設的「加班」酒吧，那也是劇中男女主角桑延和溫以凡成年後重逢的關鍵之地。

8月23日蕭秉治將前進高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會，門票僅剩零星票券，3月8日則將在高雄夢時代幸福廣場舉辦簽唱會。

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