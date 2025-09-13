館長又叫窮！認「支持民進黨生意好」今快透支 全網酸：對岸要不到飯

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢最初以「挺台反共」的形象擄獲大批粉絲，不過近年立場轉變，二度訪問中國，並宣揚中國的美好，遭到許多粉絲反彈謾罵，甚至連帶影響健身房生意。近日館長直播時，透露自家健身房生意慘淡，並表示當初支持民進黨時，不論健身房或電商生意都很好，直言：「你不要看不起那群人（民進黨支持者），那群人真的很敢花錢」。

網紅「館長」陳之漢最初是「挺台反共」，不過近年立場轉變。（翻攝自臉書）

近日有臉書粉專分享日前館長直播的片段，館長表示自己已經快要透支，從幾億身價一路跟民進黨打，到現在身上快要沒有錢了，並感嘆「台灣這邊生意很差，我以前支持民進黨的時候，說實在話，生意很好，健身房生意好、電商生意也很好」，更向觀眾喊話，「你不要看不起那群人（民進黨支持者），那群人真的很敢花錢」。

館長認以前支持民進黨時，生意都相當好。（翻攝自臉書）

不過自從館長開始親中後，就開始有人拿他衣服去燒、抵制他的健身房、電商，生意一落千丈，館長也提到柯粉YouTube主播Nana會幫忙找一些民眾黨支持者去上他的減肥班，但卻只有7、8個人，坦言：「說實在話，那真的對我沒有幫助，但我也很感謝她」。

館長提到主播Nana會幫忙找一些民眾黨支持者去上他的減肥班，但卻只有7、8個人。（翻攝自臉書）

貼文曝光後，網友紛紛留言：「自己選擇的啊！怪誰啊！」、「阿不是中國好棒棒，舔成這樣還不讓你去中國開健身房喔？」、「敢花錢的人不喜歡牆頭草」、「活該～飲水思源都不懂。只會製造話題搏流量。」、「對岸要不到飯，就來叫窮」。

