于朦朧死因不單純？窗下驚見「大量抓痕」 網抓6點疑潛規則惹禍

〔娛樂頻道／綜合報導〕于朦朧曾演出《三生三世十里桃花》、《臨江仙》、《永夜星河》、《太子妃升職記》等劇集人氣爆棚，但短短幾年間便逐漸淡出視線，直到驟然傳出噩耗，11日凌晨突傳在北京某社區墜樓身亡，但死因備受質疑。網友提出現場6大疑點要求撤查死因，包括窗戶外抓痕、紗窗破損痕跡等關鍵證據也悲嘆：「明明正當紅，為什麼消失了？」

于朦朧曾演出《三生三世十里桃花》，古裝扮相讓人難忘。（翻攝自微博）

于朦朧工作室於當天晚間6點多發文證實死訊：「我們懷著無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的朦朧，於2025年9月11日墜樓身故。經警方工作，已排除刑事嫌疑。願逝者安息，願生者堅強。」然而警方僅在12小時內就排除刑案的結論，讓外界難以接受。

多名微博網友提出「6大疑點」，懷疑死因並不單純。首先，于朦朧生前有懼高症，不太可能自行翻窗；其次，他的事業正處上升期，多部作品即將播出，隔天還有央視錄製工作，且為家中獨子，沒有明顯輕生動機，加上事發前一晚九點多，他甚至還有正常的網路活動紀錄。

中國網友指出于朦朧墜樓位置下方窗戶，發現大量抓痕。（翻攝自微博）

另有中國網友傳現場照片顯示，于朦朧墜樓位置下方的窗戶外，留有大量弧形抓痕，疑似曾極力掙扎。最初狗仔爆料指稱他是自行掰開紗窗墜落，但畫面卻見紗窗呈整塊撕裂狀脫落，邊緣過於整齊，且該大樓使用金屬材質紗窗，一般徒手難以破壞，引發更多質疑。

隨著消息發酵，網路上甚至流傳陰謀論，認為于朦朧或因拒絕圈內潛規則而惹禍。粉絲們則呼籲警方公布更多關鍵細節，包括監控畫面與指紋鑑定結果，以釐清真相，還給他一個公道。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

