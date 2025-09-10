晴時多雲

娛樂 最新消息

陸委會出手了？舔中網紅疑被註銷台灣國籍 直播怒剪護照

以「台灣青年」稱號在中國活動的網紅應志宏，近日疑因同時持有兩岸護照及身分證被註銷台灣國籍，他於事後開直播剪碎台灣護照。（翻攝自小紅書）以「台灣青年」稱號在中國活動的網紅應志宏，近日疑因同時持有兩岸護照及身分證被註銷台灣國籍，他於事後開直播剪碎台灣護照。（翻攝自小紅書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸委會近來約談唱和中共的23名台灣藝人，強調往後若再有台灣藝人轉發中國官媒《央視新聞》矮化國家主權發文，將會依法處理。接著陸委會也提出新規定，台灣人民不得在中國同時設有戶籍或領取中國護照，若違反規定，將會被取消台灣人民身分。對此，一名自稱「台灣青年」在中國活動的網紅應志宏，近日就疑因同時持有兩岸的護照及身分證，慘被註銷台灣國籍。

一名自稱「台灣青年」的網紅應志宏時常在社群發表矮化台灣言論，近日因同時持有台灣、中國的護照及身分證，慘被註銷台灣國籍，他事後也開直播稱清自己並非遭被動除籍，而是主動選擇放棄台灣身分，還在直播中剪碎台灣護照，過程中不斷喊話「我愛中國」。

消息曝光後，引台灣網友怒嗆「滾回祖國啦」、「剪就剪啊，根本不認識，你誰啊？」、「館長快看，這才是堂堂正正中國人」、「以後就不要來台灣蹭健保」。中國網友則是湧入留言區大讚他主動拋棄台灣國籍的行為非常有勇氣。

點圖放大
點圖放大

