王大陸黑歷史全曝光！爆紅迷失逃兵、教唆傷害「涉刑責難翻身」

王大陸因涉及教唆傷害罪遭聲押禁見。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，豈料昨（4日）再爆出案外案，他此前透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方遭警方依「殺人未遂」移送檢方偵辦，不過經調查後已改為「教唆傷害罪」。無獨有偶，王大陸在2015年爆紅後爭議就沒斷過，10年來掀起多起質疑聲浪，如今更涉及刑責，未來恐難以再翻身。

回顧王大陸所有黑歷史，他2015年憑主演《我的少女時代》爆紅，隔年控訴簽下他的「偶像劇教母」柴智屏待遇不公、片酬條件苛刻等，就此爆發合約糾紛遭外界痛批「忘本」。當時，柴智屏更感慨萬千「我覺得他迷失了，我傳訊息約他坐下來談，他回說要透過律師談。」最終，雙方為此翻臉對簿公堂，2個月後才達成和解協議。

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王大陸（右）與柴智屏爆發合約糾紛，雙方為此翻臉對簿公堂。（翻攝自臉書）

王大陸靠《我的少女時代》中「徐太宇」初嚐爆紅滋味，獲得解禁後隨即消失在台灣觀眾眼前，奮力轉身投懷中國市場，當時確實也順利接到多部電影、戲劇邀約，不過待「徐太宇」主角光環逐漸退去，關注度至此冷卻乏人問津，演出的影視作品也連帶受到影響，票房如同他曇花一現的光環般慘淡無比，更遭中國觀眾狠批演技拙劣，全靠招牌「大嘴笑容」苦撐，令人感受不佳覺得出戲。

王大陸（右起）2015年憑藉與宋芸樺、李玉璽共同演出的電影《我的少女時代》爆紅。（本報資料照）

涉及蓄意規避兵役方面，當年23歲的王大陸就遭踢爆為規避兵役，因此在嘉義稻江科技暨管理學院傳播學系就讀，但他不常到校卻未被退學，甚至獲得「在校生特別表現獎」，校方更為他設計專屬課程在北市的推廣廣中心就近上課，引爆同校學生們反彈情緒，質疑都繳一樣的學費為何僅有他獨享特權，更譏諷校方此舉有如昭告想躲兵役的藝人，只要擁有足夠知名度，便可獲得特殊待遇。

多年過去了，王大陸如今爭議依舊未歇，不僅涉嫌以百萬造假病歷規避兵役，遭檢方查扣手機調查後發現他更涉及「殺人未遂」，最終罪由則改為「教唆傷害」，昨晚已遭聲押禁見。目前王大陸仍有多檔影視作品、代言尚未正式上線，如今涉及刑責不僅自毀演藝前程，還得賠上鉅額違約金，未來恐怕難以再翻身。

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