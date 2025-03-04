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王大陸涉殺人未遂 網封他「神邏輯」：為何不找人載就好？

王大陸曾因演出《我的少女時代》爆紅。（資料照，華聯提供）王大陸曾因演出《我的少女時代》爆紅。（資料照，華聯提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸除了涉嫌逃兵、花百萬買假病歷，今（4）又傳出找人打司機，疑似《我的少女時代》角色「未下戲」，相關討論火速鬧上社群；有網友直言想不透，「既然有時間找人打人，為何不直接找朋友載他就好？」被封「神邏輯」。

相關新聞：不只逃兵！王大陸爆殺人未遂 名導狠譏「打國人倒很猛」

王大陸爆出日前搭機回台，透過平台叫車接送，沒想到疑似嫌棄車子糟糕，不符合理想，一氣之下就找人痛毆司機，行為令人狂冒問號。

新聞鬧上社群，網友狂酸，大概是演出《我的少女時代》亂揍人，還沒離開角色，也有人不解說：「不想入伍，改入獄嗎？」直呼無法理解為何使用暴力，處理問題根本零分，酸他寧可被關也不要上成功嶺。

相關新聞：王大陸負面新聞不斷！恐影響張艾嘉節目 製作人B2回應了

至於王大陸的經紀人稍早回應了解情況中，王大陸的父親王台慶則是手機響了幾聲，隨即轉語音，未有回應。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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