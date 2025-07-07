花2千8買BLACKPINK演唱會「全程竟看不到人」！YG急致歉了

BLACKPINK於5日起展開世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK於5日起展開世界巡迴演唱會「DEADLINE」，首站在韓國舉辦，怎料才第一場就傳出觀眾對「視線不良」座位區極度不滿，原先以為只是看不清楚，沒想到是完全看不到。對此，經紀公司YG娛樂也於7日發表聲明致歉，並承諾後續將提供補償措施。

視線不良區的觀眾到現場才發現視線完全被主控台（紅圈處）擋住，全程只能聽到聲音。（翻攝自IG）

N3區（紅圈處）為視線不良區，票價仍高達新台幣2800元。（翻攝自IG）

從演唱會座位圖可看到，主辦方事先標示「N3區」為視線不良區，但卻沒仔細說明視線回全被遮擋，買了票的觀眾到現場才發現視線全都被前方主控台擋住，根本看不到舞台，全程只能聽到聲音，但票價也沒有比較便宜，N3區的票價也要韓幣13萬2000韓元（大約新台幣2800元）。超盤售價和極差的觀賞體驗令粉絲氣炸，「這不是視線遮擋，是根本沒視線」、「以為是去看牆」。

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對此，YG娛樂也出面致歉，「對於近日BLACKPINK演唱會中，N3區座位因舞台視野受限，導致觀眾觀賞困難一事，我們深感抱歉」，聲明中指出，主辦方原先就知道N3區會遭主控台擋住視線，所以為改善視野，特別在該區域設置了LED螢幕，沒料到效果不好。最後，YG對外承諾，會給予N3區的觀眾補償，詳情將由購票平台通知。

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