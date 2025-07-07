晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

花2千8買BLACKPINK演唱會「全程竟看不到人」！YG急致歉了

BLACKPINK於5日起展開世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）BLACKPINK於5日起展開世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK於5日起展開世界巡迴演唱會「DEADLINE」，首站在韓國舉辦，怎料才第一場就傳出觀眾對「視線不良」座位區極度不滿，原先以為只是看不清楚，沒想到是完全看不到。對此，經紀公司YG娛樂也於7日發表聲明致歉，並承諾後續將提供補償措施。

視線不良區的觀眾到現場才發現視線完全被主控台（紅圈處）擋住，全程只能聽到聲音。（翻攝自IG）視線不良區的觀眾到現場才發現視線完全被主控台（紅圈處）擋住，全程只能聽到聲音。（翻攝自IG）

N3區（紅圈處）為視線不良區，票價仍高達新台幣2800元。（翻攝自IG）N3區（紅圈處）為視線不良區，票價仍高達新台幣2800元。（翻攝自IG）

從演唱會座位圖可看到，主辦方事先標示「N3區」為視線不良區，但卻沒仔細說明視線回全被遮擋，買了票的觀眾到現場才發現視線全都被前方主控台擋住，根本看不到舞台，全程只能聽到聲音，但票價也沒有比較便宜，N3區的票價也要韓幣13萬2000韓元（大約新台幣2800元）。超盤售價和極差的觀賞體驗令粉絲氣炸，「這不是視線遮擋，是根本沒視線」、「以為是去看牆」。

對此，YG娛樂也出面致歉，「對於近日BLACKPINK演唱會中，N3區座位因舞台視野受限，導致觀眾觀賞困難一事，我們深感抱歉」，聲明中指出，主辦方原先就知道N3區會遭主控台擋住視線，所以為改善視野，特別在該區域設置了LED螢幕，沒料到效果不好。最後，YG對外承諾，會給予N3區的觀眾補償，詳情將由購票平台通知。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中