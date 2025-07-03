林裕凱接代理總裁 神似温昇豪網驚：還缺夫人？

國際富豪（Volvo ）汽車原任總裁陳立哲6月30日卸任，由林裕凱出任Volvo Car Taiwan 代理總裁。（國際富豪汽車提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際富豪（Volvo ）汽車1日宣布總裁陳立哲6月30日卸任，由林裕凱出任Volvo Car Taiwan代理總裁。

林裕凱自2021年加入VOLVO大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職位，加入VOLVO以前曾任職多家跨國公司擔任市場分析、業務拓展等重要崗位，具備紮實的數據分析能力。

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溫昇豪外型帥氣。（資料照，記者胡舜翔攝）

更讓外界關注的是，林裕凱靠著帥氣外型，出任代理總裁照片瞬間在網路爆紅並被瘋傳，有網友驚喜形容「好像短劇霸總」，更有人留言指他眉宇之間與男星温昇豪很像，好奇留言「好像溫昇豪」、「還缺夫人嗎？」

接任代理總裁將為VOLVO在台灣市場業務注入新動能，林裕凱表示，未來將擔起承先啟後的重任，運用數據分析的經驗，攜手台灣團隊與經銷體系，將品牌資源與集團綜效發揮到位，於新能源車及品牌發展上投注更多創新思維，隨著多款全新世代的車型陸續抵台，將帶給全台車主、車迷及消費者更加豪華的規格與更細膩的服務。

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