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娛樂 最新消息

不只逃兵！王大陸爆殺人未遂 名導狠譏「打國人倒很猛」

王大陸涉殺人未遂遭移送檢方偵辦。（資料照，記者胡舜翔攝）王大陸涉殺人未遂遭移送檢方偵辦。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸上月才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，豈料今（4日）再爆出因接送車不符他的需求，竟找人痛毆司機及派車員，遭警方依「殺人未遂」移送檢方偵辦。針對王大陸涉人未遂，政治職人劇《國際橋牌社》導演汪怡昕語帶嘲諷開譙，「真的是國之棟樑！」

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王大陸閃兵風波未平，今又爆出「殺人未遂」，據悉他日前搭機返台透過平台叫機場接送，因嫌棄派來的車款與自己的設想不符，竟撂人痛毆司機以及平台的派車員，將2人打得滿身傷、半死不活，手段兇殘遭警方以涉嫌殺人未遂移送偵辦。

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針對王大陸涉殺人未遂，導演汪怡昕公開分享本報相關報導，看不下去火大譙爆「有意思！打敵人不行，打自己國人倒很猛！」最後更狠譏「真的是國之棟樑啊！」連電視名嘴、公民教師黃益中也出言嘲諷，「哇，看來小粉紅也不要了！」汪怡昕則訕笑回應，「又變台灣藝人了！」

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