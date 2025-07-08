鑽石歌王林沖過世享耆壽92歲 好友悲痛證實

林沖今年1月出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會」新春聯歡餐會。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「鑽石歌王」林沖唱紅許多歌曲，今年1月曾出席餐會，7日晚間驚傳過世消息，享耆壽92歲。

林沖生前好友、資深女星張瓊姿昨晚難過在臉書發文感謝林沖對她愛護，哀悼留言：「沖哥，一路好走！」台灣優質生命協會秘書長紀寶如也證實林沖不幸於昨天傍晚過世。

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去年7月，林沖出席活動向媒體透露因不慎跌倒差點毀容。（資料照）

去年7月，林沖出席「愛傳承關懷演唱會」時透露因不慎跌倒差點毀容，還好積極治療後逐漸康復，當時他仍需以輪椅代步，很珍惜能在舞台上跳歌時光，強調自己真的很努力；今年1月，他在「2025愛在一起歲末送暖餐會」活動上，更透露好幾次送急診差點破相，連手的皮膚也出狀況，但他始終不向命運低頭。

他生前相當愛美，去年9月住院不忘保養。（林沖經紀人提供）

出生台南望族的林沖，從小家境優渥，父親曾任議員、媽媽是日本人，他曾在日本生活，剛出道時拍攝台語片，因主演邵氏電影《大盜歌王》飾演鑽石大盜而有「大盜歌王」、「鑽石歌王」稱號。

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