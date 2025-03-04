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王大陸負面新聞不斷！恐影響張艾嘉節目 製作人B2回應了

王大陸（右）、張艾嘉（左）；王大陸曾擔任《艾嘉食堂》班底。（資料照，泰坦星文創影視提供）王大陸（右）、張艾嘉（左）；王大陸曾擔任《艾嘉食堂》班底。（資料照，泰坦星文創影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王大陸日前才因涉嫌假裝心臟病，偽造不實醫療證明企圖閃躲兵役，今又傳因涉殺人未遂遭警方移送檢方偵辦，經紀人表示，目前還在了解中。外傳他與張艾嘉等大咖藝人錄製的實境秀《艾嘉食堂》將有第二季，班底人選和開拍時間恐受到影響，對此，製作人B2也給出回應。

相關新聞：王大陸爆涉嫌殺人未遂移送 原因竟是「車太爛」

王大陸去年與張艾嘉、楊祐寧和柯佳嬿擔任《艾嘉食堂》班底，身為外場的他苦練英文，接客時也活潑大方，雖然因時常出包而讓主廚張艾嘉氣得跳腳，但也為節目帶來不少效果，頗具人氣和觀眾緣。節目預計製作第二季，不過王大陸近來涉嫌逃兵和殺人未遂，短期內擺脫不了負面形象，針對節目進度，製作人B2要大家別擔心，「我們都還沒有確認第二季，時間、人選也都沒有討論，所以都不會受到影響。」

相關新聞：王大陸離職日不忍了！拿香檳「開噴張艾嘉」

王大陸今爆出遭警方移送檢方偵辦，案由為「殺人未遂」，讓人大吃一驚，他這次出事疑似因搭機返台接送車輛不如預期導致。

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