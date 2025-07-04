《角頭》導演新片太熱血！台北電影節閉幕 千人歡呼好評如潮

〔記者許世穎／台北報導〕受到真人真事啟發的熱血青春台片《進行曲》，改編自世界大賽冠軍「建中樂旗聯隊」的真實故事，呈現這支不被外界看好的雜牌軍，如何為台灣寫下精彩歷史的熱血歷程。

余杰恩（左起）、劉育仁、牧森為《進行曲》練出好身材。（未來進行曲 提供）

電影由《角頭－大橋頭》導演姜瑞智執導，這回將角頭黑社會的兄弟情誼，轉戰到青春熱血的同窗好友，再度拍出完全不一樣的男性魅力，並相中台灣演藝圈潛力新生代男星牧森、劉育仁以及影視新秀余杰恩一同演出。

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日前公布首波預告，不只有大型表演場面，更有養眼的全體隊員裸身露出壯肌跑步等橋段，還有男學生們荷爾蒙噴發的吵架衝突、緊張對峙等段落，飾演主任、組長、老師的馬志翔、黃迪揚以及黃薇渟，也貢獻出有別於以往的「恩師」形象，陪伴學生們一起成長，共赴青春夢想，預備在比賽中寫下屬於自己的亮麗紀錄。

導演姜瑞智（中）完全投入在現場拍攝工作。（未來進行曲 提供）

《進行曲》獲選2025年台北電影節閉幕片，開賣訊息一出便瞬間秒殺，千人播映場次瞬間搶購一空，而在電影播映後更掀起觀眾在社群平台掀起好評，目前已正式定檔於8月29日在台上映。

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