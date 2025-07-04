晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《角頭》導演新片太熱血！台北電影節閉幕 千人歡呼好評如潮

〔記者許世穎／台北報導〕受到真人真事啟發的熱血青春台片《進行曲》，改編自世界大賽冠軍「建中樂旗聯隊」的真實故事，呈現這支不被外界看好的雜牌軍，如何為台灣寫下精彩歷史的熱血歷程。

余杰恩（左起）、劉育仁、牧森為《進行曲》練出好身材。（未來進行曲 提供）余杰恩（左起）、劉育仁、牧森為《進行曲》練出好身材。（未來進行曲 提供）

電影由《角頭－大橋頭》導演姜瑞智執導，這回將角頭黑社會的兄弟情誼，轉戰到青春熱血的同窗好友，再度拍出完全不一樣的男性魅力，並相中台灣演藝圈潛力新生代男星牧森、劉育仁以及影視新秀余杰恩一同演出。

日前公布首波預告，不只有大型表演場面，更有養眼的全體隊員裸身露出壯肌跑步等橋段，還有男學生們荷爾蒙噴發的吵架衝突、緊張對峙等段落，飾演主任、組長、老師的馬志翔、黃迪揚以及黃薇渟，也貢獻出有別於以往的「恩師」形象，陪伴學生們一起成長，共赴青春夢想，預備在比賽中寫下屬於自己的亮麗紀錄。

導演姜瑞智（中）完全投入在現場拍攝工作。（未來進行曲 提供）導演姜瑞智（中）完全投入在現場拍攝工作。（未來進行曲 提供）

《進行曲》獲選2025年台北電影節閉幕片，開賣訊息一出便瞬間秒殺，千人播映場次瞬間搶購一空，而在電影播映後更掀起觀眾在社群平台掀起好評，目前已正式定檔於8月29日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中