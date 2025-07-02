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娛樂 電視

小S17歲女兒開畫展挨轟「特權資源」 網紅曝辦畫展「時機點」內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕小S二女兒Lily近日舉辦畫展，意外引發社群熱烈討論，部分聲音質疑其「星二代光環」與「特權資源」，是否壓過了畫作本身的藝術價值。然而擁有超過62萬粉絲追蹤的旅英親子網紅QQmei，則從另一個角度切入，理性分析Lily此次舉辦畫展的時機點，可能與申請海外大學有關，引起不少家長與留學族群的共鳴。

親子網紅QQmei有62萬粉絲追蹤。（翻攝自臉書）親子網紅QQmei有62萬粉絲追蹤。（翻攝自臉書）

QQmei指出Lily今年17歲，明年即將進入大學，選在此時舉辦個展，極有可能是為了申請國外藝術名校而累積履歷。她提及：「印象中她曾考過IELTS 8.5分，如果目標是英國的藝術學院，有公開畫展的經歷絕對是加分的材料；若是申請美國，這類履歷更是關鍵。」

她進一步分享自身經驗，提到自己的女兒「Q姐」正就讀英國私立中學，也已開始規劃大學方向，包括是否採取「英美雙申」的申請路線。她坦言：「英美大學的申請邏輯非常不同，美國看重全面履歷，英國則更偏學術導向。若要兩邊都申請，事前的準備與取捨會非常辛苦。」

賈永婕（左）現身力挺Lily個展。（翻攝自臉書）賈永婕（左）現身力挺Lily個展。（翻攝自臉書）

針對外界批評「靠爸媽」、「炒作話題」的質疑聲浪，QQMEI則溫和回應：「一個17歲的孩子能清楚知道自己的目標，並願意努力實踐，這本身就很值得肯定。」這番分析獲得不少網友迴響，許多家長留言表示，「謝謝提供這麼清楚的脈絡」、「讓我重新理解Lily的努力」、「星二代也要努力才走得遠」。

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