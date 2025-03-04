薔薔才認愛男友！自曝曾「激戰太大聲」遭鄰居投訴趕走
薔薔作風直率嗆辣吸引不少粉絲喜愛。（翻攝自臉書）
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌以嗆辣敢言的風格走紅，近年來積極經營YouTube頻道，時常活躍於社群分享生活，日前上傳北中南租屋比拚的影片，聊到過去的租房經歷，坦言曾因「帶男人回家」叫聲過於激烈遭鄰居投訴。
薔薔分享租屋經歷。（翻攝自YT）
薔薔在影片中提到，過去因為經常與父親意見不合，憤而搬到外面住，曾住過頂樓加蓋，也搬到過其他地方，更有過被鄰居投訴趕走的經驗，「因為我帶男人回來，叫太大聲」，薔薔坦言當時是第一次的性經驗，所以情緒非常激動，甚至形容「很大聲很盡興」。
請繼續往下閱讀...
薔薔近日終於認愛。（翻攝自YT）
事實上，薔薔經常會分享自己的愛情觀及戀愛經歷，但多年來感情世界成謎，近日終於公開認愛，先前才在情人節大方曬出，與男友一起前往加拿大欣賞極光的甜蜜合照，日前再度上傳當時的旅遊影片，可見對方的身形高壯挺拔，令薔薔不時像小女人般依偎在男友身旁，兩人互動親密閃瞎大批粉絲。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡