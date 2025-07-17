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不是李珠珢！16位韓籍啦啦隊女神「人氣榜出爐」她狂掃2成5票數奪冠

〔記者邱奕欽／台北報導〕隨著越來越多韓籍啦啦隊女神來台發展，每位女孩都帶著獨特魅力在台灣努力耕耘、累積人氣、追逐夢想，而中華職棒明星賽即將登場，來自6大球隊的韓籍啦啦隊成員也將再度同台亮相，成為球迷與媒體的焦點。為此，網路上近日發起一項大型網路投票，號召網友們票選「中職韓國啦啦隊女神」；如今結果終於出爐，「她」憑藉驚人得票數擊退眾多強敵「空降第一」。

李多慧（左起）碾壓亞軍李珠珢、季軍李雅英奪冠。（組合照，翻攝自IG）李多慧（左起）碾壓亞軍李珠珢、季軍李雅英奪冠。（組合照，翻攝自IG）

LINE TODAY自13日起開放票選，共有16位現役在台發展的韓籍啦啦隊員入列，總計吸引超過4.1萬人熱情參與，排名最末位為樂天桃猿Rakuten Girls的禹洙漢，今年3月才來台發展尚未累積足夠曝光度，僅獲得171票；接續為安惠志、金娜妍、權喜原、文慧真、朴旻曙、廉世彬、李丹妃、河智媛、趙娟週、南珉貞，各自以不同風格爭取粉絲支持。

第5名至第4名則為得票率7.2%的台鋼雄鷹Wing Stars安芝儇，與得票率14.1%的中信兄弟Passion Sisters邊荷律，表現亮眼；富邦悍將Fubon Angels雙姝的李珠珢、李雅英分別以18.34%、18.11%的得票率包辦第2名及第3名，冠軍則由味全龍「小龍女」李多慧以25.09%的高支持率擒下，超高人氣不容小覷。

從這次票選結果也可看出，不少韓籍啦啦隊女神已逐漸在台灣培養出穩固粉絲群，其中也不乏在地化經營明顯、積極參與社群互動與活動者，展現強大影響力。投票結果出爐後，許多粉絲湧入留言區狂刷感動，「每一位女神都是我們的家人」、「韓星也都慢慢變台星了」、「大家努力的樣子真的讓人心疼」；另外，有網友提議未來能舉辦「最融入台灣啦啦隊員大賞」，期待更多不同面向的話題延燒。

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