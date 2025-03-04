薔薔認愛帥氣男友！極光下甜蜜擁吻告白喊「老婆」

薔薔首次在鏡頭前公開男友。（翻攝自YT、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌自《我愛黑澀會》出道，以直率嗆辣的風格，吸引不少粉絲喜愛，近年跨足YouTube領域，日前釋出自己前往加拿大欣賞極光的影片，無預警公開男友，多段兩人放閃畫面，甜蜜指數爆表。

薔薔與男友在極光下深情擁吻。（翻攝自YT）

薔薔在情人節前夕飛往加拿大旅遊，可見她首度在鏡頭前公開男友，不僅大方牽手擁抱，薔薔更不時依偎對方，露出小女人的模樣，男方還在極光下甜蜜告白，「老婆跟妳來看極光是最幸福的事情，我希望以後還可以跟妳一起來，情人節快樂」，隨後深情擁吻，相當幸福。

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薔薔男友外型高壯廷拔，相當帥氣。（翻攝自YT）

雖然影片中男方都戴著毛帽，用圍巾遮住口鼻，只露出一雙眼睛，從未正面露臉，但仍可看出他的五官立體，身形高壯挺拔。薔薔過去也多次公開理想型，表示自己喜歡見過世面、有能力解決問題的男人，「身高要超過180，要我有當小女人的份量，要帶領我，必須要有自己的事業，可以包容我、接受我。」如今公開戀情，另一半似乎符合她的擇偶條件。

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